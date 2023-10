La città e il vivaismo: "Serve unità d’intenti per generare valore". La ricetta di Spagnesi

Nel nuovo Piano strutturale ed operativo che il Comune dovrà adottare, il rapporto fra l’Amministrazione e vivaismo dovrebbe cambiare: "Non più due livelli differenti, ma stare sullo stesso piano e collaborare". A parlare così è l’architetto pistoiese Renzo Spagnesi, in passato al fianco dei più importanti vivaisti cittadini come esperto, oggi consulente di Ismea (Istituto nazionale per il mercato agricolo). Nella sua riflessione Spagnesi pone l’accento sulla necessità di riconoscere il ruolo fondamentale che il settore del verde ha per la città, da un punto di vista economico, urbanistico e ambientale. "Dopo tre anni di inattività e silenzio sembra ripartita l’attività dell’Amministrazione per l’approvazione dei piani, grazie anche al rafforzamento dell’ufficio tecnico – spiega –. E’ ovvio che in questa fase ci si attende un atto che miri a valorizzare e non a mortificare le risorse presenti, tra le quali il vivaismo. C’è un metodo da seguire, ovvero un accordo tra l’Amministrazione e le aziende agricole che, a fronte di un ruolo propulsore riconosciuto alle attività vivaistiche nel nuovo assetto territoriale, possono assumere impegni per la tutela dell’ambiente rurale della piana".

Da un lato, quindi, la volontà di un vivaismo più forte e ancora più radicato che può essere una sentinella importante per prevenire calamità naturali e abbandono dei terreni; dall’altro la necessità di un confronto diretto ed immediato con Firenze. "Il Comune dovrà chiedere alla Regione almeno una profonda revisione della legge regionale 4112 così come le variazioni a Pit e Ptc oramai molto datati – afferma –. E, allo stesso tempo, questa pianificazione comunale non deve porre limitazioni allo sviluppo di nuove attività vivaistiche sulle aree pianeggianti del territorio comunale, né limitare la libertà imprenditoriale di coltivare in pieno campo ovvero tramite vasetteria. Questo perché la domanda mondiale di piante ornamentali è sempre più crescente e non si può sottodimensionare l’offerta vivaistica di Pistoia". E, per salvaguardare l’ambiente, il mondo imprenditoriale verde potrebbe essere una risorsa importante, lasciandosi alle spalle le polemiche per i prodotti inquinanti e fitofarmaci. "Il vivaismo è una delle poche attività che ha tutto il magazzino a cielo aperto e questo rischio enorme induce a prestare la massima attenzione agli agenti atmosferici e adottare metodi di coltivazione eco-compatibili per la mitigazione dei cambiamenti climatici – prosegue – i vivaisti hanno conoscenza e memoria di ciò che succede sul territorio, aspetti che l’ente pubblico oramai non ha più, per questo serve una cogestione". Da qui la richiesta finale di unità d’intenti e dell’istituzione di una ’festa del vivaismo’. "Un atteggiamento dell’Amministrazione improntato alla collaborazione – conclude Spagnesi – avrà l’effetto di far crescere il senso di responsabilità del mondo vivaistico, con spirito di appartenenza al Distretto che, mai come ora, ha bisogno di coesione e di unità di intenti, superando ruggini e incomprensioni. Per questo andrebbe istituita la ’Festa del vivaismo’ a Pistoia il 31 luglio, tradizionale ultimo giorno dell’anno agrario".

S.M.