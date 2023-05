La città e gli eventi "Weekend importante Ora programmazione"

"Gli eventi organizzati domenica scorsa a Pistoia hanno coinvolto migliaia di persone. È il segno di un territorio che, muovendo dal dinamismo del commercio, sa offrire risposte sempre più all’altezza delle sue ambizioni. Adesso crediamo che l’orizzonte sia quello di sviluppare politiche di distretto, così da ottimizzare al massimo questo percorso". È l’analisi di Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, dopo un fine settimana che ha portato in dote risultati evidenti per le attività del centro storico. "Birre in Sala – prosegue – ha raccolto una risposta notevole grazie al grande lavoro del Comparto e di tutti coloro che hanno sostenuto l’appuntamento. Migliaia di persone hanno affollato il centro, acquistando il tagliando per degustare le birre artigianali o semplicemente affiancando gli avventori. Parallelamente le iniziative che si sono svolte in altri luoghi, come Monteoliveto, hanno contribuito a differenziare l’interesse del pubblico. Quando si propongono eventi qualificati, la risposta non si fa attendere".

Adesso si tratta di sviluppare ulteriormente il potenziale espresso. “L’orizzonte che ci attende – conclude Tempestini – è quello di concentrarci su politiche di distretto che siano sempre più frutto di una programmazione condivisa e di lungo raggio, destinata a coinvolgere tutti gli stakeholder. È un punto cardine del Piano strategico di competitività che abbiamo messo a disposizione del territorio". "I risultati ottenuti dalla collaborazione tra Amministrazione, associazioni di categoria ed esercenti sono sotto gli occhi di tutti – afferma l’assessore Gabriele Sgueglia –. È stato un weekend straordinario che fa ben sperare per il nostro territorio e che ci sprona a nuovi ed ulteriori partnership con l’obiettivo di proseguire sulla strada tracciata".

L’opening della mostra "Mezz’aria. La strana apertura della ricerca sonora" al Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni ha attirato oltre 300 persone, fanno sapere dal Comune. Persone che hanno visitato la collettiva che espone le ricerche attorno al suono di 16 artisti italiani negli spazi del museo e che, fino al 25 luglio prossimo, si espanderà in altri luoghi del museo e della città attraverso un calendario di interventi dal vivo. Lo stesso successo in termini di presenze si è ripetuto in occasione della Notte dei Musei, che ha visto nei musei comunali un totale di 600 visitatori. ""Un risultato importante, di cui andiamo davvero orgogliosi", sottolinea l’assessore Benedetta Menichelli.

