La ciclabile intitolata a Luca Baccini

Nuova pista ciclabile, in via Mallemort de Provence, intitolata a Luca Baccini, ultramaratoneta e calciatore, presidente della Podistica aglianese dal 2020 fino alla sua prematura scomparsa, avvenuta l’8 aprile 2022, a 56 anni. Il percorso è adiacente all’area sportiva. Baccini era un aglianese appassionato di calcio, sempre attivo nello sport e aveva ottenuto eccellenti risultati nel podismo, partecipando a 169 maratone e 45 ultramaratone. Inizialmente si era distinto nel calcio, nelle squadre giovanili e dilettantistiche. Poi i grandi successi nel podismo, tagliando ben sette volte il traguardo finale della Nove Colli di Cesenatico (ultramaratona di 202,3 km). Nel 2015 venne selezionato tra 25 atleti italiani, per la Spartathlon, ultramaratona da Atena a Sparta di 245,3 di Km. Hanno tagliato il nastro il sindaco Luca Benesperi e Annalisa Mazzoni, moglie di Baccini, anche lei podista ed ex presidente della Podistica aglianese. "Ringrazio Luca Santi – ha detto Annalisa - che ha avuto l’idea di questa ciclabile, perfetta per il ‘Baccio’: in quel tratto si allenava sempre e ci sono i campi da calcio dove ha giocato fino a 40 anni, quindi racchiude la sua vita sportiva. Ringrazio il comune di Agliana e il sindaco per avere accolto e realizzato la nostra proposta, il Gs Spedalino, l’Atletico Spedalino, il Rione Ponte di Ferro, la Podistica aglianese, la Polisportiva Hitachi e gli amici d’infanzia che erano presenti". Il sindaco ha informato che sarà completato l’ultimo tratto fino al percorso Fabrizio Fabbri. Poi sono volati i palloncini nei colori delle realtà sportive cui Baccini era legato.

Piera Salvi