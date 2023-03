La celebre cagnolina arriva in città Ecco il volume dedicato a Pistoia

Incontri fantastici, in tutti i sensi: perché impossibili da un lato e perché bellissimi ed entusiasmanti dall’altro. La storia ha inizio con una cartolina: "Perché non vieni a trovarmi nella mia città?". Mittente il celeberrimo orso pistoiese, il Micco, destinataria la cagnolina a pallini rossi più amata di sempre, la Pimpa, tratteggiata da ‘babbo’ Altan. Nasce così il nuovo volume della collana di guide-gioco dedicata ai più piccoli, "Pimpa va a Pistoia", nuovo capitolo che nella sua serie edita da Franco Cosimo Panini conduce da anni famiglie intere verso mete italiane (Bologna, Firenze, Genova, Matera, Milano, Roma, Torino, Venezia e Verona per dirne alcune) che vede la luce proprio grazie a questa mostra e che si pone quale fresco, frizzante e sicuro mezzo di promozione per la nostra città. Dentro c’è tutto ciò che ci distingue e ci rappresenta: i motivi che sono valsi a Pistoia il titolo di ‘città del verde’, le bellezze dell’antico Spedale del Ceppo col Fregio, il centro e i sotterranei, la leggenda del Santo freddoloso, le chiese zebrate e l’altare argenteo. E poi ancora le vie coi loro nomi buffi che strappano un sorriso, il preziosissimo Arazzo Millefiori, i luoghi del sapere, la cupola della Madonna dell’Umiltà.

Per ogni particolarità un gioco, un quiz, un adesivo da attaccare o un indovinello a stimolare la curiosità, a rendere ancora più accattivante la visita, in quello stile che da sempre contraddistingue questa collana tanto amata. Non potevano non ritagliarsi un loro posto l’intramontabile fiaba di Pinocchio con il parco di Collodi, la Porrettana quale esempio antico d’ingegno ferroviario, il Campionato della Bugia de Le Piastre e infine anche un consiglio da mangiare: i pippi, i deliziosi biscotti di pasta frolla che qui s’intrecciano in collane in occasione della festività di San Bartolomeo. Chiudono la pubblicazione due cartoline vere e proprie da affrancare raffiguranti la Pimpa davanti a San Zeno e un’altra al pozzo del Leoncino di piazza della Sala. Il libro (8,50 euro) sarà in vendita da aprile ma disponibile già in sede di mostra.

linda meoni