La ’cassetta degli attrezzi’. Apre lo sportello di prossimità: "Proviamo ad affrontare i problemi"

PISTOIA

Uno spazio che nasce con la volontà di affrontare insieme problemi provando ad elaborare delle strategie con l’auspicio di risolverli. Senza distinzione di tipologia. È lo Sportello di prossimità inaugurato ieri nel pomeriggio al Circolo Arci Porta al Borgo di Pistoia e che entrerà in funzione a partire dal prossimo 27 gennaio. L’incontro si è aperto alle 18 con un momento di confronto tra realtà simili che si muovono sul territorio, come la Brigata Basaglia di Firenze, sportello di ascolto e supporto sociale per la comunità, e con lo Sportello gratuito (info stranieri e tecnologia) del Circolo Arci di Bonelle.

Lo "sportello" del circolo di Porta al Borgo sarà un luogo dove chiunque potrà parlare di problemi sociali, degli ostacoli incontrati nell’accesso ai servizi e nel confronto con la burocrazia, delle piccole e grandi difficoltà della vita di ogni giorno, ricevendo ascolto e una presa in carico delle questioni. Lo sportello sarà gratuito e aperto a partire dal 27 gennaio ogni due settimane, il sabato, dalle 15 alle 17. Da ieri è stato attivato anche il numero 353.4646452, al quale è sempre possibile rivolgersi via sms o WhatsApp.

"Abbiamo pensato allo sportello partendo dalle esperienze vissute nel circolo – ha spiegato Giulia Melani, socia del circolo arci Porta al Borgo –. Con questo sportello vogliamo tentare di dare una prima risposta ai problemi. La nostra idea è di un punto di ascolto per prendersi carico di problemi e questioni di vario genere, senza focalizzarsi su tematiche precise ma volto ad ascoltare tutti, tutte le istanze e tutti i bisogni. L’iniziativa segna una nuova tappa del progetto "La Cassetta degli attrezzi", un percorso finanziato dalla Regione Toscana, nell’ambito dell’avviso pubblico per soggetti del terzo settore 2023, e organizzato da una rete di associazioni pistoiesi composta dal Centro di Documentazione di Pistoia, archivio di materiali cartacei e servizio di informazione e controinformazione pistoiese, dall’associazione Arcobaleno Odv, che dedica la sua attività alla cura dell’infanzia e dell’adolescenza e a sostegno alla genitorialità, e dal circolo Arci di Porta al Borgo, connettore sociale nel tessuto della nostra città. Il progetto ha l’obiettivo di saldare una rete di associazioni territoriali per allargare la riflessione critica e costruire una "cassetta degli attrezzi" teorica e pratica per affrontare le sfide della contemporaneità.

Gabriele Acerboni