La casa? Meglio se con il giardino "La Piana brilla per le preferenze"

Un’analisi dettagliata ed approfondita, quartiere per quartiere, quella portata avanti dalla delegazione Fiaip Firenze-Pistoia che ha presentato, nella "Sala Nardi" del palazzo provinciale in piazza San Leone, il proprio osservatorio immobiliare relativo all’anno concluso al termine di uno sforzo di non poco conto di tutto il consiglio direttivo e degli agenti coinvolti, sette in tutto ed equamente suddivisi fra le varie porzioni di territorio. Se, da un lato, i valori di mercato sono pressoché stabili, il 2022 registra comunque un volume di scambi in aumento con una specifica particolare: prosegue la scia lunga post-Covid di avere più spazi all’aperto per un maggiore relax ed anche un solo vano in più da adibire ad "ufficio personale" per svolgere, magari, pratiche di smart working. "Fino a dopo la fine dell’estate l’andamento del mercato è stato molto vivace nel confronto con l’anno precedente – conferma Marika Pollicina, presidente Fiaip Firenze-Pistoia – mentre i prezzi non si sono smossi particolarmente, sia per quanto concerne l’acquisto che per le locazioni. Va detto, però, che specialmente sul primo fronte ha inciso in maniera notevole la voce delle ristrutturazioni visto che, sfruttando i vari bonus in essere, è salita esponenzialmente la richiesta di questo tipo di immobili rispetto, piuttosto, all’acquisto sul nuovo o sulla carta". All’interno della stessa provincia, ovviamente, ci sono distinguo specifici da fare su quello che è stato l’andamento con un picco per gli affitti a Pescia, che coincide con un maggior arrivo da lontano di insegnanti che gravitano sul polo scolastico valdinievolino, ed un mercato che non decolla sulla Montagna pistoiese.

"Le differenze geografiche all’interno del territorio restano e sono evidenti – aggiunge il vicepresidente Fiaip Maurilio Pintori – per quanto concerne la città il mercato ha visto prevalere le zone esterne alle mura urbane con abitazione dotata di parcheggio (o garage) unitamente ad un minimo di giardino e, di conseguenze, queste caratteristiche si trovano fuori dal centro. Per la piana sicuramente meglio Quarrata ed Agliana, perché tutto ciò che si avvicina a Firenze ha comunque più appeal. Purtroppo continua ad arrancare la Montagna dove l’offerta è comunque presente ma chi vuole vendere deve scendere molto nel prezzo di proposta e questo va anche a "drogare" il mercato".

"Per quanto concerne la Valdinievole – conclude Pintori – Montecatini Terme e Pescia si confermano in cima alla lista dei comuni con le maggiori locazioni: soprattutto il polo scolastico pesciatino sta riscuotendo molto successo, con la presenza di numerosi insegnanti che arrivano da fuori provincia e che quindi si stabiliscono in zona da settembre a giugno per svolgere la propria attività. E questa realtà si incastona, comunque, con un altro problema: le disponibilità di appartamenti in affitto sono sempre minori perché i proprietari si trovano con pochi strumenti di difesa in caso di morosità dell’inquilino".

Saverio Melegari