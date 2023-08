La casa di Pistoia tra i luoghi più attenzionati: Condizionatori e ventilatori grandi alleati

In estate e soprattutto in città, anche i parametri del microclima – temperatura, umidità, ventilazione – delle abitazioni sono sottoposti a forte "stress" con effetti dannosi sulla salute delle persone più fragili. Se le stanze sono assolate, poco areate e se tetti e solai non sono ben isolati, la temperatura dentro casa può superare addirittura quella esterna. Piccoli accorgimenti possono fare la differenza, come sottolinea anche il Ministero della salute in un vademecum. La prima misura, facilmente realizzabile, è la schermatura di finestre e vetrate esposte a sud e sud ovest con tende eo oscuranti esterni regolabili. Importante potenziare la ventilazione naturale aprendo le finestre durante le ore meno calde della giornata consente il rinnovo dell’aria interna con aria esterna più fresca. L’uso di impianti di aria condizionata contribuisce in maniera rilevante a migliorare le condizioni di benessere e sicurezza negli ambienti dove si vive. Passare alcune ore in ambienti condizionati aiuta a ridurre sensibilmente la frequenza di effetti negativi sulla salute. I ventilatori, invece, accelerano soltanto il movimento dell’aria, ma non abbassano la temperatura ambientale. Anzi stimolano la sudorazione e aumentano il rischio di disidratazione. Ecco perché occorre posizionarli ad una certa distanza senza indirizzarli direttamente sul corpo, specialmente nel caso di persone malate costrette a letto. In particolare, quando la temperatura interna supera i 32 gradi, l’uso del ventilatore è sconsigliato perché non è efficace.