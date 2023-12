La casa di Babbo Natale dolci, giochi e mercatino. La festa torna a Bottegone

Per sette giorni negli spazi adiacenti alla chiesa di San Michele Arcangelo a Bottegone sarà aperta la "Casa di Babbo Natale". Un’attrazione che ha già riscosso molto successo anche lo scorso anno: oltre alle letterine da spedire, dolciumi e pizze da poter mangiare insieme ed un mercatino col ricavato devoluto alla Caritas. L’inaugurazione del mercatino e della Casa di Babbo Natale è avvenuta ieri, per la gioia dei piccoli. Grazie al lavoro incessante che va avanti da oltre un mese dei parrocchiani, e di tanti volontari, il magico percorso che porta grandi e piccini alla scoperta della magia del Natale è stato finalmente completato. Basterà accedere allo spazio esterno, dove si svolge la festa parrocchiale a settembre, per immergersi in questo mondo incantato. La casa sarà aperta i giorni oggi e domani e poi il 16, 17, 23 e 24 dicembre dalle ore 16 alle ore 19 grazie alla presenza di elfi speciali e, ovviamente, di Babbo Natale. Per chi parteciperà, poi, la possibilità di bere un bicchiere di vin brulè o degustare una invitante cioccolata calda, piuttosto che mangiare un pezzo di pizza o dolciumi vari. Inoltre verrà allestito anche un mercatino natalizio il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Caritas diocesana. L’ingresso è a offerta libera.