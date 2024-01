La carica di Bandinelli: "Centrodestra unito. A fianco dei cittadini con risposte concrete"

"Vicinanza, efficienza, professionalità" . Sono le tre parole d’ordine con cui si è presentato il candidato a sindaco di Montale del centrodestra, Lorenzo Bandinelli in un incontro pubblico al centro Nerucci. Bandinelli ha presentato il simbolo della sua lista, "Noi per Montale", che il candidato a sindaco ha definito "una lista civica di ispirazione di centrodestra, ma aperta ad altri apporti come dimostreranno le persone che ne faranno parte". Bandinelli innanzitutto ringrazia "le persone di Montale che mi hanno chiesto di essere qui, i consiglieri comunali del mio gruppo, i rappresentanti delle forze politiche che mi sostengono e mia moglie Caterina che mi ha dato la spinta per questa decisione". "C’è bisogno di dare risposte diverse ai problemi del paese – dice – perché le risposte date dall’Amministrazione in questi 4 anni e mezzo sono insufficienti".

Bandinelli ha elencato quelle che ritiene mancanze dall’attuale Amministrazione per le scuole ("Alunni a scuola in un cantiere alle Nerucci e tempi blblici per la scuola di Stazione"), per la gestione dell’alluvione, "per le promesse rinnegate come quelle sull’inceneritore" ma soprattutto "per la lontananza dimostrata nei riguardi dei cittadini e dei loro problemi concreti". "Vogliamo riaccendere Montale – esorta Bandinelli – dare qualcosa di diverso, per avvicinare le persone alle istituzioni".

"Noi saremo disponibili ad accettare le critiche – assicura – pensiamo ad aperture domenicali del municipio e a portare il Comune nelle frazioni". Sarebbe in fase di completamento "un programma ambizioso", basato su sicurezza, ambiente, difesa del territorio, gestione dei boschi, rilancio della villa Smilea e della biblioteca, decoro urbano ("in particolare marciapiedi e strade abbandonati a se stessi"), risposte certe alle imprese, digitalizzazione del Comune, eliminazione del semaforo in via IV Novembre e delle telecamere ("usate solo per fare cassa"), parcheggi e riqualificazione della stazione. Hanno espresso il loro sostegno a Bandinelli le forze politiche del centrodestra: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Noi Moderati. "E’ il candidato giusto al momento giusto – commenta il sottosegretario Patrizio La Pietra –, il primo della provincia di Pistoia, dove il centrodestra sarà unito in tutti i Comuni: sento a Montale la stessa aria di quando vinse Scatragli nel 2009". "Sosteniamo con forza – conclude Giancarlo Noci, esponente della Lega – questo progetto e la candidatura di Bandinelli".

Giacomo Bini