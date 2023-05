La carica della Fiom "A fianco dell’indotto"

Uno spazio di confronto coi propri candidati per il rinnovo della Rsu di Hitachi Rail Sts: questo l’appuntamento organizzato dalla Fiom-Cgil, decisa a ribaltare la situazione di leggero svantaggio nella precedente delegazione ( (5-4 per la Fim-Cisl). "Penso che ce la possiamo giocare al meglio, visto che i delegati uscenti sono stati tutti ricandidati e i lavoratori conoscono bene ciò che hanno fatto nell’ultimo triennio – afferma Andrea Vignozzi della segreteria Fiom-Cgil di Pistoia – puntiamo molto sulla richiesta dell’aumento salariale, un problema che riguarda tutti. In questi mesi abbiamo condotto una battaglia in prima sull’incentrato, tanto che abbiamo chiesto all’azienda di aprire un tavolo per procedere con le assunzioni dei lavoratori: purtroppo ci siamo ritrovati in tribunale per poter avere il semplice via libera a svolgere un’assemblea all’interno dello stabilimento e non si capisce che queste persone hanno gli stessi diritti di chi è dentro come Hitachi. L’unità sindacale? Manca solo qui, mentre altrove si assiste ad una normale dialettica e probabilmente siamo l’unico caso del genere in Toscana". In casa Fiom, però, si cerca di guardare anche oltre le polemiche. "Hitachi è un’azienda importantissima per tutta l’area metropolitana – aggiunge Daniele Calosi, segretario Fiom Firenze, Prato e Pistoia – dobbiamo rimettere al centro l’attenzione alle tematiche dello sviluppo industriale della provincia: il voto di questa Rsu non riguarda solo l’azienda ma coinvolge direttamente anche tutta la città".

I candidati della Fiom-Cgil sono: Tiziano Barbiconi, Cristiano Bonacchi, Diego Breschi, Alessio Bruschi, Diego Giacomelli, Matteo Innocenti, Monica Mariani e Gianluca Zanetti.

Saverio Melegari