La ’Bugia’ sarà dedicata alla scuola

L’Accademia della Bugia ha tolto il velo all’annata bugiarda 2025, annunciando il tema del Campionato della Bugia, in programma il 2 e 3 agosto prossimi, insieme a tante altre novità.

"La bugia va a scuola: racconti e immagini dal mondo dell’istruzione", questo è il titolo scelto dal sodalizio di Le Piastre per l’edizione numero 49 della contesa tra meno sinceri. Raccontatori, scrittori e disegnatori potranno cimentarsi nella propria arte secondo quanto riportato dai bandi scaricabili dal sito www.labugia.it. Chi vorrà partecipare alla sezione verbale, dovrà candidarsi entro la mezzanotte del 27 luglio, mentre per le sezioni grafica e letteraria il termine scade il 25 giugno. Presentato anche il logo dell’edizione numero 49 che ritrae il Bugiardino, simbolo della frottola piastrese, intento a scrivere su una lavagna.

A disegnarlo è stato il vincitore della sezione grafica dello scorso anno, il disegnatore romano Marco De Angelis, autore anche della tessera sociale annuale: la conosciutissima patente di bugiardo, acquistabile da tutti con soli 10 euro di contributo. Tante le tappe di avvicinamento, tutte di grande qualità. La più imminente riguarda il Caffè Valiani di Bellagio di via Fermi 43 a di Pistoia. Lì sarà inaugurata ’la sala Bugia’, un luogo in cui verranno organizzate mostre dall’Accademia della Bugia. L’inaugurazione sarà mercoledì 26 febbraio con una personale dello stesso Marco De Angelis che esporrà per i prossimi tre mesi ben trentadue sue opere. Il 21 marzo alle ore 21 l’Accademia della Bugia sarà al teatro Bolognini di Pistoia con il suo spettacolo autoprodotto ’Una storia vera’. "Abbiamo deciso di fare le cose in grande", dicono Mauro ed Emanuele Begliomini, decano e magnifico rettore dell’Accademia.