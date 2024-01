La bufera sulla palestra: "Le tribune ora agibili"

Da giovedì scorso, la palestra di Casalguidi è agibile anche per gli spettatori. Lo ha fatto sapere l’assessore ai lavori pubblici Alessio Gargini, replicando al Partito Democratico che chiedeva conto di un foglio affisso qualche giorno fa. Nel pezzo di carta, si spiegava come l’accesso al pubblico non fosse consentito per problemi legati all’agibilità. "Era voce di popolo, confermata dal cartello, che il pubblico non potesse occupare le tribune – si legge in una nota della segreteria del circolo Pd Casalguidi – Cantagrillo - e la questione ci sembra davvero grave. Dopo quattro anni di stop, una cifra spesa che non ha eguali nella zona e cambi di rotta, perché da 400 posti siamo passati a 304, adesso gli spettatori restano fuori a guardare una partita sui social".

I consiglieri del centrosinistra hanno annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione per chiedere al sindaco e alla giunta di fare chiarezza. "Lo scorso 30 dicembre, all’inaugurazione della palestra non c’erano di fatto limitazioni: in molti hanno infatti assistito all’evento seduti sulle tribune – hanno attaccato i "dem" - perché poi c’è stata questa marcia indietro? Cosa non va bene nel nuovo palazzetto dello sport, per non essere fruibile dal pubblico?". Una questione sollevata anche da Serravalle Civica, sempre nelle scorse ore. Accuse che Gargini ha respinto al mittente, presente come da un paio di giorni lo stabile sia accessibile anche al pubblico.

"In merito alla inaugurazione non c’era bisogno di alcun provvedimento particolare, in quanto non si è trattato di una manifestazione legata ad un evento sportivo o di pubblico spettacolo – ha risposto l’assessore - la commissione di vigilanza per il pubblico spettacolo, nell’ultimo sopralluogo post-inaugurazione, ha ribadito il proprio parere favorevole richiedendo la messa a punto di alcune piccole cose oltre a ricalibrare una batteria che aveva dato problemi in una prova funzionale. Di ciò abbiamo avvertito il gestore, che ha affisso un cartello che ne vietava l’ingresso al pubblico prima del rilascio dell’agibilità. I problemi sono stati risolti in pochi giorni".

Giovanni Fiorentino