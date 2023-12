La biblioteca tra precarietà e lavori: "Diteci quanto durerà lo scempio"

Parole dure, quelle dei Giovani Democratici sulle criticità della biblioteca comunale "deturpata da carenze strutturali, dopo anni di lavori". Un attacco al sindaco e alla giunta. I lavori per terminare la manutenzione della struttura non sono ancora finiti: "si permette di frequentare il primo piano della biblioteca con tanto di tende e teli vari legati con corde alle librerie, per far defluire l’acqua piovana che si infiltra dal tetto in alcuni bidoncini per la raccolta differenziata comunale – attaccano i giovani Dem –. Sindaco Tomasi, assessore Menichelli, per quanto altro ancora le ragazze, i ragazzi, studenti e non, bambini e adulti dovranno aspettare per poter usufruire della Biblioteca in sicurezza? E senza l’utilizzo di stivali o ombrelli?".

La nota dei Giovani Democratici ricorda che "nel bilancio di previsione 2024-2026, approvato dalla destra pistoiese pochi giorni fa, non vi è una voce specifica per interventi di manutenzione straordinaria sull’immobile della San Giorgio, dimostrando il totale disinteresse nei confronti dei ragazzi, studenti e cittadini che la frequentano".

"Il Comune – si legge – proseguirà con la politica “del metterci una toppa” anche per i prossimi anni, incapace di immaginare un percorso che possa permettere un intervento di natura strutturale. La Biblioteca San Giorgio è il cuore della nostra comunità. E’ un patrimonio inestimabile di cui andare orgogliosi. Siamo consapevoli che i costi di gestione in questi ultimi anni sono aumentati vertiginosamente, ma chiediamo alla destra perché in questi sette anni non abbia promosso uno straccio di progetto".

"In altri ambiti abbiamo visto l’attivismo del Comune, tramite la presentazione di numerosi progetti a bandi regionali, nazionali ed europei. Non possiamo dire altrettanto per la biblioteca San Giorgio, purtroppo – chiosano i Dem –. A questo domande vorremmo delle risposte, a partire dall’assessore Menichelli, di cui raramente abbiamo udito la voce. Dopo oltre un anno dall’insediamento della seconda giunta Tomasi sarebbe curioso sapere come intende intervenire".