La biblioteca San Giorgio va a caccia di artisti

"A.A.A. artisti cercansi". È aperta fino al 15 marzo la chiamata della Biblioteca San Giorgio alla ricerca di artisti che si rendano protagonisti di un’azione dal vivo nei propri spazi che avverrà nell’aprile prossimo. "Artist invasion-Altre connessioni", questo il titolo dell’iniziativa, si svolgerà il 22 aprile e vedrà la partecipazione di quattordici artisti e artiste che interverranno creando le pagine visuali di un futuro libro d’artista collettivo in formato gigante. Le pagine saranno esposte nelle tre settimane successive come opere singole nelle vetrine della biblioteca, sia verso la strada, sia verso l’interno delle sale: dialogheranno così con i passanti, con i lettori e con la mostra dell’artista Luca Bongini, che si svolgerà in contemporanea negli spazi interni e che avrà come tema la comunicazione digitale e social. Ciascun artista avrà a disposizione due ‘pagine’ sulle quali potrà operare a collage, assemblage, fotografia, frottage, stampa, pittura con qualsiasi tecnica, disegno, in modo sia figurativo sia astratto. L’esposizione sarà curata da Penelope Filacchione e da Lauraballa art. Per aderire occorre inviare entro il 15 marzo attraverso WeTransfer un bozzetto per ciascuno dei due fogli all’indirizzo [email protected] Tutte le informazioni sono reperibili sui social di Artist Invasion, Instagram e Facebook. Bando integrale sul sito della Biblioteca, www.sangiorgio.comune.pistoia.it.