La biblioteca di Martini in Forteguerriana La raccolta della studiosa Brunetti in Sala Maggiore

Persone, studi e interessi che hanno lasciato un’impronta. Sono due gli appuntamenti di oggi dedicati all’approfondimento, il primo alle 16 nella sala Gatteschi della Forteguerriana dal titolo "La biblioteca di Ferdinando Martini: dalla villa di Renatico alla Forteguerriana", il secondo alle 17 nella Sala Maggiore di Palazzo Comunale focalizzato sull’attività di Giulia Brunetti (1908-1986), studiosa tra Firenze e Pistoia specializzata in arte. Ma ecco una rapida carrellata dei due eventi, a partire da quello organizzato dagli Amici della Forteguerriana nella stessa biblioteca. Qui è custodito il fondo Martini, acquistato a pochi mesi dalla sua morte dalla Cassa di Risparmio di Pistoia, comprende una collezione di circa 25 mila volumi, documentazione archivistica, arredi e oggetti appartenuti al celebre politico, giornalista e letterato. Sarà la relatrice Alessandra Toschi (che in Forteguerriana lavora in veste di bibliotecaria), a ripercorrere la storia della raccolta, proponendo una riflessione sulle attuali prospettive di valorizzazione del fondo. La seconda conferenza, a Palazzo di Giano, sarà condotta da Giovanna Ragionieri, già docente di storia dell’arte nei licei, studiosa e scrittrice. Legata al territorio pistoiese anche da ragioni familiari, Brunetti fu la prima a studiare gli affreschi tardogotici della cappella Bracciolini in San Francesco e a rintracciare altre opere del loro autore, ma si occupò anche del pulpito di Guido Bigarelli in San Bartolomeo in Pantano e del reliquiario di San Jacopo nel Duomo. L’ingresso alle due conferenze è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili; per informazioni è possibile collegarsi ai social dei Musei Civici di Pistoia (Facebook e Instagram).

l.m.