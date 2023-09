La bellezza del creato nell’arte di Margherita Biondi: "I luoghi del sentimento": in mostra cinquanta opere

Inaugura oggi alle 17.30 nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale la mostra "I luoghi del sentimento" di Margherita Biondi. Saranno esposti circa cinquanta quadri realizzati con la tecnica di pittura a olio e acrilica. Opere dai colori molto vivaci che ripercorrono i momenti migliori della vita della pittrice. E così paesaggi, fiori ed esseri umani sono tutti soggetti animati dai suoi ricordi più belli che, attraverso il sogno, creano un mondo migliore.

"Margherita Biondi – scrive Jacopo Chiostri nella presentazione dell’evento – ci racconta la bellezza del creato, intesa come rifugio dell’anima, e la bellezza dell’arte, intesa come nutrimento della mente e dello spirito...Questa rappresentazione, a tratti tipicamente impressionista, va intesa come una sonda che scandaglia nell’interiorità della pittrice". Classe 1942, nativa di San Marcello, l’artista si è avvicinata al disegno sin dall’età di bambina. Negli anni Cinquanta-Sessanta Biondi ha studiato disegno a Firenze, dopodiché ha frequentato i laboratori di pittori fiorentini e pistoiesi (tra i quali Aldo Frosini e Agenore Fabbri) dai quali ha imparato le varie tecniche pittoriche. Ha insegnato per 38 anni educazione tecnica e realizzato corsi pomeridiani artistici alla scuola media Leonardo da Vinci. La mostra, con ingresso gratuito, resterà aperta fino all’8 ottobre dal martedì alla domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18, chiuso il lunedì chiuso. Oltre all’artista, nella giornata inaugurale saranno presenti l’assessore Margherita Semplici e il giornalista Jacopo Chiostri.

linda meoni