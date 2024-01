La Befana annullata. Consegnati i riconoscimenti. Ecco tutti i premiati

PISTOIA

È ancora forte l’amaro in bocca per gli organizzatori della Befana dei Vigili del fuoco dopo l’annullamento dell’evento in piazza Duomo che si sarebbe dovuta tenere, come da tradizione, il 6 gennaio. Il maltempo ha rovinato la festa di tutti, organizzata con impegno e cuore. Oltre alla voglia di donare alla città un momento di festa per i bambini, in quel pomeriggio era previsto un momento nel quale ringraziare delle persone. E si è tenuta per questo, nella sala Maggiore del Palazzo comunale, la consegna dei riconoscimenti a chi in questi ultimi trent’anni ha fortemente contribuito alla realizzazione delle varie edizioni della Festa della Befana.

Alla cerimonia erano presenti, oltre al sindaco Alessandro Tomasi, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia Fabrizio Priori, il presidente della locale sezione dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco Leonardo Melani insieme al suo predecessore e ideatore della manifestazione Luciano Burchietti.

Le targhe sono state consegnate a Antonio Iadanza, che da anni ricopre il ruolo di tecnico del suono. A Elisabetta Iozzelli e Giacomo Bardi, entrambi attori della compagnia Z.T.L., che ogni 6 gennaio in piazza del Duomo interpretano la "Befana" e "Babbo Natale". E a Gabriella Burchietti, la prima "Befana" a scendere dal campanile di Pistoia.

Nell’occasione, il Rotary Club Pistoia Montecatini Terme ha voluto consegnare una targa a Luciano Burchietti, instancabile volontario della sezione di Pistoia dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, come riconoscimento per esser stato l’ideatore dell’iniziativa.