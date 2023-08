La battaglia del salario minimo "Stipendi migliori per 544 oss"

Sarebbero 544 gli operatori dei servizi socio sanitari pistoiesi che andrebbero a guadagnare di più se il "salario minimo" diventasse legge. Questa la stima realizzata dalla Fp Cgil di Pistoia e Prato. Il condizionale è d’obbligo, in quanto la legge è ancora motivo di confronto in Parlamento. Per i 544 operatori attualmente pagati meno della soglia minima individuata dalla proposta di legge (9 euro all’ora), si prospetterebbe un guadagno mensile dai 16 ai 58 euro in più del compenso attuale. "Accogliamo positivamente – sostiene Sandro Malucchi, segretario generale Fp Cgil di Pistoia – che si sia aperto il confronto sul salario minimo in Parlamento. In provincia sono soprattutto le lavoratrici ad essere interessate, visto che sono soprattutto donne quelle impiegate in questo mestiere". Dei lavoratori potenzialmente interessati, 374 sono le operatrici socio sanitarie o addette all’assistenza di base nelle Residenze per anziani.

"Queste si occupano – sottolinea Malucchi – dell’assistenza e della cura di circa 700 anziani non autosufficienti e guadagnano, al lordo di tasse ed Irpef, 8,9 euro l’ora. Per loro l’aumento sarebbe minimo: 16 euro e 50 centesimi in più al mese". Condizioni leggermente diverse per quanto riguarda le oltre 70 assistenti domiciliari che accudiscono l’anziano a casa propria. Per loro, con un salario lievemente più basso, con la nuova legge guadagnerebbero 35 centesimi orari lordi in più, per complessivi 58 euro mensili totali. Mancano ancora circa 100 operatori, la cui paga però dipende da contratto a contratto. "Sono lavoratori – precisa Malucchi – assegnati nei servizi dei centri diurni per anziani e per i servizi ai minori. La loro paga dipende dalla qualifica con cui prestano servizio: maggior beneficio verrebbe tratto dai livelli più bassi dei contratti collettivi ‘Uneba’". Insomma: per molti di questi lavoratori il salario minimo significherebbe un leggero miglioramento della retribuzione.

Tuttavia, anche la legge passasse, i problemi per il settore rimarrebbero tanti e diffusi. "La categoria – conclude Malucchi –, anche con 9 euro all’ora per i lavoratori, continuerebbe a far parte del lavoro povero, con tantissimi operatori part time involontari e con una forte discontinuità nei rapporti di lavoro. Eppure proprio ai professionisti socio sanitari ed educativi consegniamo la parte di cittadinanza più fragile come sono gli anziani, i bambini, i diversamente abili. Che il lavoro povero colpisca i più disponibili alla presa in carico del disagio è il segnale di una società che dovrebbe essere ripensata".

Francesco Storai