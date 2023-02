"K8", dove l’arte visiva si intreccia con i suoni Da oggi la mostra di Lauraballa e Marianni

Nuova esposizione dal titolo "K8" nelle vetrine e negli spazi dedicati della Biblioteca San Giorgio a partire da oggi, in un dialogo a due tra la pittrice, scultrice e illustratrice Lauraballa e Massimiliano Marianni, che intreccia l’arte visiva con interventi digitali e sonori. L’esposizione si potrà visitare fino al 23 marzo, durante gli orari di apertura della biblioteca. "K8", il cui titolo sintetizza in un marchio lo slang dei writers e la sigla industriale della parola cappotto, intesa come derivata dal verso cappottarsi, è un colloquio tra diversi e affini, anzi un dialogo di dialoghi. "Dialoghi di cadute, di affondamenti, di risvegli e di illusioni che vertono sulla possibilità delle cose, sull’ispirazione della vita - commenta la poetessa Sabrina Bellini -. La carica morbida e coinvolgente di Lauraballa può entrare, sottile, sotto la pelle con sculture di pasta di legno, acquarelli e dipinti. Le sue opere cercano un dialogo, un’intesa, con quelle di Massimiliano Marianni che scuotono con immagini dirette e surreali da cui trovare la giusta distanza per coglierne il livello di messaggio che appartiene a ognuno di noi. Insieme ci portano il valore del non nascondersi, di rendere all’altro l’accessibilità di essere onesti con i nostri K8, lasciandoli andare". La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca; la mostra sarà ufficialmente inaugurata alla presenza degli artisti sabato alle 17.30. Ingresso libero. Per approfondire le attività dei due artisti è possibile consultare il sito www.lauraballa.it e la pagina Instagram instagram.commassimilianomarianni.

