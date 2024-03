Ivan, il dolore e il ricordo dei ragazzi del Parco Verde: “Ci lasciava sempre una pillola di saggezza”

Quarrata (Pistoia), 6 marzo 2024 – “Noi ragazzi del Circolo Parco Verde avremo sempre un bel ricordo di Ivan, qua conosciuto amichevolmente come Pino. Un ragazzo solare e sempre pronto ad aiutare il prossimo". E’ così che gli amici di sempre ricordano Ivan Niccolai, di Quarrata morto a 28 anni in un incidente stradale in via De Gasperi a Agliana domenica sera intorno alle 21,30. Per comprendere la dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti, mentre sul corpo del giovane è stata disposta l’autopsia, che si svolgerà in questi giorni. Si allungano così per la famiglia, straziata dal dolore, il tempi della restituzione del corpo del ragazzo.

«Portava con sé una ventata di aria fresca all’interno del circolo, un ragazzo positivo e piacevole. Lo ricordiamo – proseguono gli amici che hanno condiviso con Ivan tanti momenti spensierati – come un animo sognatore, ma dal cuore umile, sempre entusiasta di aiutarci con le sue parole e i suoi gesti. Durante le sere spesso ci coinvolgeva con le storie dei suoi viaggi e delle sue esperienze lavorative avute a Milano e all’estero, strappandoci un sorriso con i suoi aneddoti". I ragazzi del circolo poi ricordano un fatto particolare, che rende l’idea del carattere sempre positivo del giovane: "Era solito lasciarci pillole di saggezza, tra cui l’ultima molto forte. Durante una banale discussione da circolo tra due ragazzi, voleva riportare l’attenzione sul nostro scopo della vita, separato dai problemi futili di tutti i giorni: “Siamo scintille di Dio“.

Ognuno nella vita ha uno scopo più grande e deve cercare di vivere la quotidianità cosciente di questo, senza farsi sovrastare dalle piccolezze. Tra tutti i valori che portava con sé c’era sicuramente quello dell’amicizia e di tenere stretti i legami. Il 3 marzo 2024 il Parco Verde ha perso un amico – è la triste constatazione dei ragazzi amici di Ivan –. Ciao scintilla di Dio, ti abbracciamo". Proprio nei paraggi del Parco verde, in via del Casone nella frazione di Valenzatico, Ivan abitava con i genitori e un fratello più piccolo. Dopo il diploma all’istituto Alberghiero Martini di Montecatini, era stato per qualche anno all’estero dove si era fatto apprezzare professionalmente come cuoco, finché circa due anni fa aveva deciso di tornare in Italia e aveva trovato lavoro come magazziniere nel negozio di abbigliamento Milano 51 di Poggio a Caiano. Domenica sera era uscito intorno alle 20,30. Un’ora dopo la tragica fatalità: la sua auto ha improvvisamente sbandato finendo oltre un argine e rovesciandosi. Inutile ogni tentativo di salvargli la vita.