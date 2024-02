Iva evasa per due società . Ruscio assolto dall’accusa

Si è concluso nel primo pomeriggio di ieri in San Mercuriale, davanti al giudice monocratico Stefano Billet il processo per reati tributari che vedeva tra gli imputati Patrizio Ruscio, il ragioniere pistoiese di 60 anni tristemente noto alle cronache per il tragico delitto di via Monteverdi. Ruscio, come abbiamo sempre riportato su queste pagine, aveva ed ha tuttora procedimenti aperti in più tribunali per vicende legate strettamente alla sua attività professionale. Dal processo che si è concluso ieri è uscito con una assoluzione con formula piena "perchè il fatto non sussiste". Come ci ha spiegato il difensore che lo assiste in tutte le vicende processuali, l’avvocato Francesco Stefani del foro di Firenze, con l’avvocato Chiara Galli, Ruscio era sotto accusa per la sua professione di ragioniere commercialista: avrebbe inviato una serie di attestazioni fasulle che avrebbero permesso di evadere l’Iva a due società da lui curate.

Il ragioniere era abilitato a trasmettere i dati per via telematica e avrebbe quindi inviato le attestazioni di una contabilità ben tenuta. Ma le fatture, come è poi emerso durante il dibattimento, che ha richiesto due anni, erano "farlocche". Per l’accusa Ruscio avrebbe concorso all’evasione dell’Iva omettendo il controllo e la verifica sulle strutture contabili. Ma il giudice (in attesa delle motivazioni della sentenza) ha accolto al tesi difensiva di Stefani: Ruscio avrebbe soltanto inviato i modelli Iva senza sapere che stava eseguendo quell’operazione su fatture non regolari. La pubblica accusa aveva chiesto la condanna a due anni e tre mesi. Della stessa condotta omissiva Ruscio è chiamato a rispondere in un altro processo in corso da tempo in tribunale, a Pistoia, il processo "Angeli" per la vicenda del presunto traffico dei carburanti emersa dopo una corposa indagine condotta dalla Guardia di Finanza.

Ma ad attendere Patrizio Ruscio, in aprile, c’è però la Corte d’Assise, in aula bunker, a Firenze, davanti alla quale comparirà per l’omicidio della madre Ottavina Maestripieri, avvenuto all’alba del primo giugno 2023 e del quale è reo confesso. E’ difeso dall’avvocato Stefani di Firenze con l’avvocato Chiara Galli, anche lei del foro di Firenze.

l.a.