Istituto Comprensivo Galilei di Pieve a Nievole

Le località montane stanno subendo molte difficoltà, noi tutti possiamo aiutarle. Sentiamo sempre più spesso parlare del cambiamento climatico, causato dall’aumento dell’effetto serra, provocato dal costante incremento delle attività industriale dell’uomo a partire dall’inizio del XIX secolo. Si pensa tendenzialmente ai problemi più noti come l’aumento della temperatura globale, l’innalzamento del livello del mare o la desertificazione. Questo fenomeno però arreca numerosi danni anche agli ambienti montani: la diminuzione delle nevicate causate dall’innalzamento graduale delle temperature porta, infatti, ad un accorciamento delle stagioni sciistiche. Oltre ai problemi ambientali, ne sorgono quindi molti anche di tipo economico poiché il minor flusso di turisti porta a un calo degli incassi per le comunità della montagna e a una diminuzione dei posti di lavoro. L’assenza di opportunità costringe gli abitanti ad abbandonare il territorio nativo per recarsi in città, andando a far crescere il numero di quelli che potremmo definire "eco-profughi della montagna".

Per questo motivo, molte località montane stanno ampliando l’offerta dei loro servizi per attrarre nuovamente i visitatori durante tutto l’anno. Nel periodo dell’epidemia da coronavirus, complice l’abbassamento delle emissioni di anidride carbonica

registrato durante i lockdown, ci sono state abbondanti nevicate che purtroppo non hanno contribuito alla stagione sciistica a causa dell’obbligo di chiusura degli impianti. La pandemia, con le restrizioni alle attività sociali, oltre ai danni economici, ha però lasciato un forte bisogno di stare a contatto all’aria: ciò può rappresentare un elemento a favore della ripresa. Oggi, più che in passato, è quindi necessario fortificare il legame tra la montagna e la città. "Sotto la neve c’è il pane, senza la neve si fa la fame": come racconta questo antico detto popolare, un tempo si credeva che il guadagno delle comunità montane fosse limitato al periodo innevato ma, ora, molti comprensori sciistici possono vantare un’ampia offerta di attività estive.

Succede ciò ad esempio in una delle frazioni del comune di Abetone-Cutigliano, in provincia di Pistoia, dove si trova l’impianto sciistico della Doganaccia, che, insieme a quello dell’Abetone, costituisce l’unico comprensorio per lo sci della provincia, con i suoi quindici chilometri distribuiti su undici piste, principalmente blu, ossia per i principianti, ma anche rosse e una nera, dedicate a sciatori con maggiore esperienza. Il divertimento non è però legato solamente alla stagione sciistica.

La montagna è parte della città, da cui dipende: per questo non deve essere abbandonata.