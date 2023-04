Istituto Comprensivo "Fermi" di Casalguidi (plesso di Masotti-Serravalle)

L’Italia è il paese dei borghi. Si tratta di piccoli insediamenti storici che hanno mantenuto profondi legami con la loro tradizione e che presentano, ancora oggi, una struttura insediativa molto ben riconoscibile.

Anche noi abbiamo la fortuna di vivere in un borgo e cogliamo l’occasione per farci orgogliosamente ambasciatori delle sue bellezze. Serravalle Pistoiese è un paesino medievale, immerso tra le colline toscane. Il nome deriva dalla sua posizione geografica: serra, infatti, la valle della Nievole con quella dell’Ombrone.

Storicamente il nostro territorio è stato una località contesa tra Firenze, Lucca e Pistoia e i resti di due fortezze ai lati opposti del paese ne ricordano, ancora oggi, l’antica natura di luogo fortificato. Si individuano facilmente, anche da lontano, la Torre del Barbarossa e la fortezza di Castruccio, conosciuta ormai come Rocca Nuova. Quest’ultima ha una particolare forma triangolare con una torre esagonale, dall’alto della quale la vista è un vero spettacolo.

In passato le due costruzioni erano collegate da un camminamento di guardia che faceva parte della cinta muraria di cui oggi si conservano solo pochi tratti, tra cui la Porta della Gabella che ci ricorda la presenza di un antico dazio sorto ai piedi del castello.

Per noi vivere in un luogo come questo è una grande fortuna: assaporiamo una libertà e un senso di appartenenza alla comunità che, forse, i ragazzi che crescono in realtà più grandi e caotiche non sperimenteranno mai. Ci piace tanto anche la possibilità di vivere e praticare sport immersi nel verde e nella natura. Ma non vogliamo dire che sia tutto rose e fiori: a volte abbiamo timore che certe piccole realtà siano un po’ dimenticate…

Per noi ragazzi mancano attrattive e anche i turisti non sempre trovano strutture adeguate ad accoglierli. Questo ci dispiace tanto perché abbiamo l’impressione che il nostro territorio non sia valorizzato appieno.

Anche da questo punto di vista, comunque, noi nuove generazioni possiamo fare molto impegnandoci ad aver cura di ciò che ci circonda e facendo conoscere a quante più persone possibile le nostre bellezze… oggi, forse, abbiamo compiuto un primo passo su questa strada!