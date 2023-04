Istituto Comprensivo Chini di Montecatini

Palestinesi e Israeliani sono due popoli in lotta da quasi cento anni, ma di questa realtà siamo abituati ad ascoltare le ragioni di una sola parte. I contrasti sono nati all’inizio del XX secolo quando incominciò l’emigrazione dall’Europa a causa dell’antisemitismo. Il movimento sionista, fondato da Theodor Herzl alla fine dell’Ottocento, sosteneva la necessità di creare uno Stato ebraico considerando la Palestina "una terra senza popolo che doveva essere destinata ad un popolo senza terra".

Alla fine della seconda guerra mondiale, l’Onu il 29 novembre 1947 con risoluzione numero 181 approvava il piano di divisione della Palestina che prevedeva la nascita di due stati indipendenti. La scelta fu rifiutata dai palestinesi che vedevano sottrarsi il loro territorio e ciò portò ad una serie di conflitti che non sono ancora finiti e che hanno determinato la non nascita dello Stato palestinese.

Se guardiamo infatti la cartina attuale della Palestina, vediamo come non esiste più la possibilità di creare uno stato perché la Cisgiordania è ridotta a piccoli pezzetti separati e spostarsi da una zona all’altra è veramente difficile a causa dei check-point controllati dall’esercito israeliano che spesso vieta arbitrariamente il passaggio delle persone per andare al lavoro, a scuola, all’ospedale. A questo si aggiunge la costruzione del muro intorno ai centri abitati palestinesi lungo 730 chilometri che Israele considera una difesa contro il terrorismo e che i palestinesi chiamano il "muro della vergogna" che separa, per esempio, i contadini dai propri campi e impedisce il lavoro. Vi è poi il problema della costruzione di insediamenti ebraici nei territori occupati per costringere i palestinesi ad andarsene. La strategia di allontanamento comprende anche la distruzione delle case e di altre infrastrutture come scuole, fabbriche, mercati, cimiteri.

Le motivazioni usate per distruggere le case sono diverse: punizione per aver ospitato un terrorista, sicurezza, motivo urbanistico, come per esempio la costruzione di una strada. Ancora più difficile la situazione nella Striscia di Gaza definita "una prigione a cielo aperto" dove in un’area di 365 chilometri quadrati vivono circa due milioni di persone che non hanno libertà di movimento e spesso i beni di prima necessità non possono entrare. Alla fine di questo breve viaggio nella questione israelo-palestinese forse una cosa l’abbiamo imparata: la storia non va guardata solo da un punto di vista ma bisogna aprire la mente, capire, ascoltare tutti senza pregiudizi.