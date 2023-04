Istituto Comprensivo Anna Frank di Pistoia

Abbiamo intervistato Corrado Migliorucci, responsabile tecnico della Scuola Nazionale di Scandicci.

Quali razze si prestano meglio alla funzione di cani guida?

"Labrador e Golden retriever, cani espansivi, socievoli e tranquilli. Prima si usavano i pastori tedeschi, che però tendevano a legarsi troppo a una sola figura, soffrendo poi il distacco".

Come preparate i futuri cani guida?

"A due mesi, dopo tutti i controlli, il cane viene accolto da una famiglia affidataria che lo abitua al contatto con persone e altri cani. Intorno ai due anni inizia l’addestramento, che dura sei mesi e usa ormai da tempo il metodo gentile, più veloce e rispettoso degli animali, applicato a cuccioli perfettamente socializzati. Esso consiste nel dare un rinforzo positivo con premio se il cane si comporta bene, ignorarlo se si comporta male. Infine il cane viene affidato gratuitamente a una persona che ne abbia fatto richiesta: ogni anno la scuola, attiva dal 1929, prepara 24 cani guida".

Da quale età è possibile, in Italia, avere un cane guida?

"Dai 18 anni, ma la domanda può essere effettuata con anticipo e durante i due anni di attesa

si può aumentare la mobilità e l’autonomia del richiedente, in modo da prepararlo".

Quali sono i tempi di attesa?

"In Toscana si aggirano intorno all’anno, in altre regioni due".

Come individuate il cane giusto per ogni persona?

"I parametri sono tre: si considera come lavora il cane e in quali contesti si trova più a suo agio; si valuta la compatibilità caratteriale fra cane e non vedente e infine, ma è l’ultimo fattore, si sceglie in base a corporatura e dimensioni".

Cosa avviene se il cane invecchia eo non è più in grado di svolgere il suo lavoro?

"Quando ciò accade, se per la persona non vedente non è possibile tenerlo con sé, la Scuola lo riprende (ii cani restano intestati ad essa) dandolo in custodia a una famiglia affidataria. Nessun animale, tantomeno uno che ha svolto una missione così preziosa, va abbandonato!".

Quali altri tipi di attività svolgono i cani del Centro?

"Terapia assistita con anziani oppure con disabili motori, con esercizi come portare e avvicinare oggetti".

Che differenza c’è fra cani guida e cani da assistenza?

"Purtroppo siamo ancora indietro rispetto ai paesi anglosassoni. Se i cani guida sono forniti dallo Stato ai maggiorenni, per un cane da assistenza che supporti psicologicamente un malato o un minore con disabilità, se non è un’associazione a farsene carico, non c’è gratuità. Si può solo sperare che le cose cambino presto. Sarebbe il minimo, visto quanta differenza può fare…