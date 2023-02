Istituto comprensivo Andreotti di Pescia

Sicuramente molti potrebbero affermare che, forse, il termine apocalisse sarebbe più adatto per indicare argomenti gravi e importanti, invece lo stiamo utilizzando per parlare della scomparsa delle parole. Ma davvero la perdita delle parole potrebbe sembrare a qualcuno poco importante, per niente apocalittica? È venerdì mattina, piove, durante le ore di matematica arriva un supplente che ci propone di leggere un libro: "La società segreta dei salvaparole". Il professore legge le prime pagine e commenta: "Come sarebbe il mondo senza parole?" A questa frase tutti cominciano a esultare, soprattutto un nostro compagno, Lukas, che subito comincia ad urlare "che figata! sarebbe bellissimo, potremmo evitare ogni interrogazione e compito!" Ma in mezzo a tutte queste grida di gioia, ecco che Matilde comincia a rifletterci su e, dopo un po’, dice "Si, ma se non ci fossero le parole, come si farebbe a parlare tra noi?". Tutti si zittiscono e si voltano a guardarla. "Beh, si potrebbe usare il linguaggio dei segni o l’alfabeto morse, no?". E Gabriele dall’angolo della stanza risponde "Sì, ma se vogliamo esprimere i nostri sentimenti? Lo facciamo con i segni?".

Al che qualcuno risponde "Perché no! L’importante è capirsi!" e un altro replica "Ma non avrebbero più valore, sarebbero solo gesti!". A quel punto la classe si divide completamente in due fazioni: una formata da quelli che pensano che le parole siano importanti e l’altra da quelli che pensano che si possano sostituire tranquillamente con gesti. Si accende un’animata discussione: Matilde e la sua "armata" cominciano a gridare "Le parole sono forse la cosa più importante che ci abbiano dato e senza quelle niente avrebbe più un’identità! Le parole sono la possibilità di esprimere le nostre opinioni, i nostri pensieri: ci rendono liberi!".

Lukas e la sua squadriglia invece ribattono "Secondo noi non è vero che oggetti e persone perdano la propria identità, rimane sempre la stessa, solo che viene espressa a gesti e poi anche i gesti ci possono rendere liberi, in fondo sono come le parole". Qualcuno controbatte "ma non possono esprimere le idee, i sentimenti, i sogni! lo volete capire che il dono della parola è un’ arma contro l’oppressione e la violenza? la parola puo’ creare bellezza, i gesti no!! Anche questa discussione: ci spiegate come avremmo potuto farla a gesti?!". Lukas non sa più come ribattere e, prima che possa dire qualsiasi cosa, suona la campanella e tutti smettono di discutere, tornando a parlare tra loro. "Sai, credo che abbia ragione Matilde, forse sarebbe proprio un’apocalisse!".