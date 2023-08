Ipotesi tassa di soggiorno Barachini si schiera contro ’No’ pure da Fratelli d’Italia

La paventata tassa di soggiorno nel comune di Abetone Cutigliano divide le sensibilità dei cittadini e degli operatori. A farsi interprete del disagio è l’ex sindaco Alessandro Barachini (foto a sinistra): "Leggo con sommo stupore l’idea da parte dell’attuale primo cittadino di tassare i turisti che soggiornano – afferma –. Spero che le categorie del ricettivo interessate non cadano nella trappola. Ad Abetone i soldi per fare promozione e organizzare eventi ci sono già: i parcheggi al passo fruttano 250mila euro all’anno, basta destinarli in maniera consona: proporrei, ad esempio, che gli incassi di ogni località vadano alla promozione e all’organizzazione di eventi nella stessa località".

Alla luce delle presenze del mese di agosto, inoltre, gli elementi su cui riflettere sembrano andare ben oltre la tassa di soggiorno: "il Comune di Abetone Cutigliano – spiega Barachini – ipotizza entrate vicine ai 70mila euro, cioè ’pannicelli caldi’ in confronto alla portata del problema. Abbiamo alberghi che stanno lavorando a meno del 50% della potenzialità. Altro che tassa di soggiorno – attacca – la cura deve essere forte. E quelli che si fregiano impropriamente di meriti per qualche giornata di buona affluenza in alta montagna, oggi dove sono finiti? Quando capiranno che abbiamo bisogno di un centro più bello e di una infrastruttura al chiuso dove poter organizzare eventi sportivi, culturali e fieristici". E in effetti, ad Abetone l’impressione è che non si sia il pieno delle grandi occasioni.

Contrarietà alla misura arriva anche da Fratelli d’Italia: "Nella riunione del circolo di Abetone Cutigliano è emersa la contrarietà del partito all’ipotesi di introdurre la tassa di soggiorno – riferiscono Alessandro Olioni e Filippo Franchi, responsabili locali di Fdi –. E’ un provvedimento che potrebbe anche essere preso in considerazione, ma solo dopo aver realizzato un effettivo miglioramento del decoro del territorio, con interventi, oltretutto, in buona parte già finanziati. Il Comune ha una situazione finanziaria florida, i conti in ordine e rispetta i termini di legge nella tenuta della contabilità in maniera perfetta, producendo un avanzo annuo assolutamente apprezzabile – spiegano –, per cui non ha bisogno di aumentare il gettito, ma di spendere più. Con un avanzo annuo di oltre mezzo milione di euro è sbagliato introdurre un nuovo balzello che porterebbe nelle case del comune circa 80 mila euro, sottoponendo operatori ed ente ad ulteriori pastoie burocratiche".

"In un territorio che è soggetto al ’turismo mordi e fuggi’, è culturalmente e strategicamente sbagliato tassare chi resta a dormire – aggiunge il consigliere provinciale Andrea Tonarelli (foto a destra) – che anzi, per assurdo, dovrebbero essere incentivati. Ci sono altri interventi che possono portare un aumento del gettito molto più importante della tassa di soggiorno, come la messa a regime della gestione dei parcheggi, dal controllo all’estensione delle zone regolamentate. Intere località non hanno sosta a pagamento: intervenire permetterebbe anche di governare meglio il fenomeno della raccolta dei funghi".

