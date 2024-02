Investiti venti milioni: "Scuole, verde e stadio. Ridotto debito e personale"

Venti milioni di investimenti in dieci anni, 10milioni e 100mila dei quali nel secondo mandato dal 2019 al 2024. E’ questo il dato centrale nella conferenza stampa di fine mandato del sindaco di Montale Ferdinando Betti. "Sono investimenti – precisa Betti – fatti intercettando finanziamenti e riducendo il debito in mutui che era di 4 milioni nel 2014 pari a 371 euro ad abitante e ora è di due milioni pari a 189 euro ad abitante. Abbiamo fatto ricorso al mutuo solo per i 300 mila euro in più per lo stadio Barni dovuti all’aumento dei costi". Il sindaco fa presente un contesto generale difficile per i due anni di Covid e recentemente per la drammatica alluvione del 2 e 4 novembre e anche per la riduzione dei trasferimenti statali che incide sulle spese correnti. Anche il personale dell’ente si è ridotto molto per i pensionamenti da 65 dipendenti nel 2014 a 46, senza che tuttavia ci sia stato nemmeno un sostanziale beneficio di bilancio visto che la spesa si è ridotta solo di 150mila euro.

Il sindaco elenca i principali investimenti compiuti. Nel verde pubblico la riqualificazione dell’area della Badia "che è un bel vedere con famiglie e bambini che la frequentano", la sistemazione del giardino di Tobbiana "con i lavori che finiranno a fine mese" e il giardino davanti al nuovo centro Nerucci. La parte del leone la fanno gli interventi sulle scuole. "Abbiamo fatto l’adeguamento sismico delle elementari Nerucci e delle scuole Vannucci di Tobbiana per un totale di un milione di euro, l’efficentamento energetico della scuola Rodari per 450mila euro e abbiamo ottenuto il finanziamento Pnrr per la nuova palestra per le scuole Nerucci e Rodari ( 2milioni e 500 mila euro dei quali 2milioni e 70mila di Pnrr e il resto messo di risorse del Comune n.d.r.)". Di 900mila euro è l’investimento nello stadio comunale Silvano Barni tra illuminazione e sistemazione spogliatoi e tribune. Il sindaco Betti inserisce tra le opere fondamentali anche il lavoro sul guado della Settola in centro.

"Senza quel nuovo argine – dice – si sarebbe allagato Montale, ora è stata fatta la gara per la fase due che comprende il ponte tra via del Castagno e via Croce di Vizzano". Sui cimiteri l’investimento è di 650mila euro per i nuovi loculi (700 in tutto) nel cimitero di Montale e altri 90mila euro per il restauro delle tre cappelle a Tobbiana, Fognano e Montale. Altri 730mila euro sono stati investiti in tre parcheggi (tre a Fognano di cui uno fatto e due in fase di avvio e uno a Tobbiana), 150 mila euro per la rotatoria tra le due piazze, altri 150mila euro per al ciclopedonale tra via Martiri e la passerella sull’Agna, 60mila euro per lo spostamento del comando dei vigili nel palazzo comunale, 200 mila euro come quota-parte per la ciclovia del sole e 340mila euro di Pnrr per la digitalizzazione del palazzo comunale.

Giacomo Bini