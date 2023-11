Investita sul viale Matteotti: grave anziana

Stava camminando lungo il viale Matteotti, quando è stata urtata di lato ed è finita rovinosamente a terra, sbattendo violentemente la testa. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17: vittima un’anziana di 88 anni, che è stata portata in pronto soccorso all’ospedale San Jacopo. A soccorrerla sono stati i volontari della Misericordia di Pistoia, che sono intervenuti con un’ambulanza. Sul posto anche la Polizia Municipale di Pistoia, che ha effettuato i rilievi. A colpire la donna sarebbe stato un autocarro che l’avrebbe urtata con lo specchietto. L’anziana è finita a terra e ha riportato ferite alla testa. Per questo è stata trasferita in codice rosso in ospedale. La sua prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.