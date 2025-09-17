Investimenti in sostenibilità e innovazione. Pistoia si piazza al secondo posto in Italia

C’è un’eccellenza che promuove a pieni voti le scuole pistoiesi, intese come quelle che sono sotto l’egida del Comune e di conseguenza parliamo di scuole materne, primarie e secondarie di primo grado. Stiamo parlando della somma media di maggiore capacità di spesa, nel 2024, per ogni singolo edificio in manutenzione straordinaria, che posiziona Pistoia al secondo posto assoluto in Italia con 114.465 euro, staccando tutte le città italiane più grandi, per popolazione scolastica, rimanendo alle spalle della sola Bolzano che comanda questa graduatoria con addirittura 250.952 euro. E’ sicuramente questo il dato più significativo per il nostro territorio che emerge dalla pubblicazione del consueto rapporto di Legambiente "Ecosistema Scuola" che, da 25 anni, analizza lo stato di salute in termini di investimenti, di sguardo alla sostenibilità e di innovazione tecnologica delle scuole delle nostre città con una specifica importante: non sono prese in considerazione le strutture sotto l’egida delle Province, ovvero quelle relative alle scuole superiori di secondo grado.

Il valore riportato è sicuramente notevole per Pistoia, considerando che la media nazionale è di 39.648 euro (il calcolo lo si ottiene dalle sommatorie dichiarate dai 97 Comuni capoluogo, sui 112 complessivi, che hanno fornito i propri dati a Legambiente per un totale di oltre settemila scuole), in calo anche rispetto ai cinque anni precedenti dove si viaggiava sopra i 43mila euro. Se è vero che il nostro capoluogo è più che doppiato da Bolzano, che rappresenta un’eccellenza in termini di investimenti e di sicurezza dei propri edifici, è altrettanto vero che il divario su chi insegue è abbastanza ampio se si considera che Torino, terza, ha una capacità di spesa di quasi 82mila euro, così come nei confronti di Milano (72.122 euro) e Terni che chiude la top-5 con 57.666 euro. Questa classifica porta Pistoia a primeggiare anche in un’altra voce: le amministrazioni che si sono distinte per aver realizzato scuole nuove negli ultimi cinque anni, perché qui la nostra città è presente in un novero con altri 22 capoluoghi di provincia con la Toscana rappresentata anche da Firenze, Livorno e Massa.

"Siamo in un sistema nel quale la manutenzione straordinaria c’è, ma non è sufficiente a contenere la crescita delle urgenze – dice Elena Ferrario, presidente di Legambiente Scuola e Formazione – servirebbe una programmazione di lungo periodo e un impegno costante anche per la manutenzione ordinaria, che dovrebbe essere il pilastro della prevenzione e della sicurezza".

Un altro aspetto positivo per Pistoia è che si trova, assieme ad altri cinque comuni, fra i capoluoghi che spendono di più nel pre e post scuola assieme a Bologna, Imperia, Lecco, Udine e Varese. L’unica nota stonata, che però riguarda altre 42 città, è il fatto di non aver fornito dati legati al monitoraggio dell’amianto nelle strutture che ospitano le scuole: in Toscana è l’unica, assieme ad Arezzo.

Saverio Melegari