Intitolare la struttura a Maltinti La stampa: "Era anche casa sua"

Auditorium per i pistoiesi, ed in particolare per il mondo dello sport, vuol dire emozioni, passioni e grandi gioie a cavallo fra gli anni Settanta e Ottanta. E’ lì che è nata l’epopea della Maltinti, capitanata ovviamente da "Robertone" come presidente, che nel 1987 conquistò il passaggio in serie A2 e fu poi costretta a trasferirsi a Firenze in attesa della costruzione del nuovo palasport a Sant’Agostino, l’attuale PalaCarrara.

Ma lì si è vissuto anche tanto volley e persino concerti con migliaia di persone, quando le normative erano decisamente meno stringenti di adesso. Poi il lento declino, la chiusura per un lungo periodo e la riapertura a scartamento ridotto in quello che, per tutti, è uno dei templi pagani cittadini. Chissà che, dopo la sua ristrutturazione e nuova fruizione, si possa avverare quello che chiesero, a gran voce, i giornalisti sportivi il giorno del funerale dello stesso Roberto Maltinti: intitolare a lui quell’impianto, perché quella era (anche) casa sua. La strada è ancora lunga, ma l’auditorium "Maltinti" dev’essere un obiettivo da perseguire per tutti.

red.pt