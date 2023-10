Intesa Sanpaolo per il sociale: "Un miliardo e mezzo entro il 2027"

La volontà di crescere in un Paese più equo e, di conseguenza, attualizzare l’impegno che Intesa Sanpaolo vuole svolgere in favore della collettività grazie alla creazione di una nuova unità organizzativa dedicata interamente al sociale. E, oltre a questo, ci sono anche aspetti concreti come lo stanziamento di un miliardo e mezzo dedicati ad iniziative che possano andare a ridurre le disuguaglianze entro il 2027, con importi destinati sia ai progetti che alle strutture a supporto degli stessi. Alla presentazione, che si è svolta a Brescia, era presente anche Serena Porcari, consigliere delegato e Ceo di Fondazione Dynamo Camp di Limestre, sempre in prima linea per iniziative sociali e di inclusione che riguardano il territorio della nostra montagna ma che, in realtà, si estende ben oltre e su scala internazionale visti i numerosi percorsi attivati in questi anni. Gli annunci importanti per Intesa Sanpaolo sono stati fatti dal Ceo della banca, Carlo Messina, come per esempio erogare entro due mesi un’anticipazione degli incrementi retributivi a valere sul quarto trimestre dell’anno procedendo anche al ripristino della base piena di calcolo del TFR: un riconoscimento per i dipendenti che contribuiscono al successo dell’istituto.

"Un’ampia fascia della popolazione italiana è esclusa dalla possibilità di godere dei livelli di benessere individuale propri di un’economia avanzata – afferma Carlo Messina – e col miliardo e mezzo che stanziamo prendiamo un ulteriore forte impegno verso gli azionisti, i clienti, la società nel suo complesso per contrastare tutto questo. Da qui la volontà di far nascere "Intesa Sanpaolo per il Sociale", dedicata in esclusiva a questa attività, con sede a Brescia. Confido che altri protagonisti del mondo economico e imprenditoriale possano sviluppare interventi di analoga natura perché una società equa e coesa garantisce una migliore tenuta del Paese per affrontare le sfide del futuro, alcune gravi, a cui è chiamato. L’anticipo dell’incremento retributivo sarà erogato entro la fine dell’anno, per intervenire rapidamente in considerazione della situazione economica". Notevoli ed importanti, oltre alla stessa Serena Porcari di Fondazione Dynamo Camp, le personalità presenti al via libera ufficiale del progetto quadriennale di Intesa San Paolo: particolarmente apprezzati, fra gli altri, gli interventi del presidente dell’istituto di credito Gian Maria Gros-Pietro passando per l’ex presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, il direttore della Caritas italiana don Marco Pagniello e la presidente della Fondazione E4Impact Letizia Moratti.

S.M.p