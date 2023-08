Intervento da mezzo milione sull'argine del Rio di Castelnuovo a Serravalle

Un’operazione da oltre mezzo milione di euro, che sul piano pratico ha preso il via nelle scorse settimane. E pochi giorni fa, è arrivata l’autorizzazione al subappalto: il Rti che si è aggiudicato il cantiere ha subappaltato parte dei lavori di scavo e di posa ad un’impresa di Lamporecchio. Questo lo stato d’avanzamento del lavoro di sistemazione dell’argine destro del Rio di Castelnuovo. Stando al progetto, l’opera dovrebbe articolarsi in più fasi, partendo dalla rimozione dell’eventuale nuovo materiale terroso franato sul paramento. Verrà quindi realizzato un muro di sostegno che dovrà servire anche a livellare e a stabilizzare il fondo del fosso di scolo delle acque basse. Una sorta di barriera che dovrebbe essere successivamente interrata, portando la sommità arginale ad una larghezza superiore ai tre metri. Per un lavoro che nelle intenzioni del Comune e del Consorzio va a rafforzare la cassa d’espansione, e riducendo il rischio idrogeologico. Un modo per risolvere alcune problematiche legate a fenomeni di dissesto del fosso Castelnuovo.

Anche perché si tratta di un corso d’acqua che drena la porzione collinare del Montalbano nella zona retrostante l’abitato di Casalguidi e di Cantagrillo, raccogliendo parte del sistema fognario. Il cantiere dovrebbe quindi concludersi nei prossimi mesi.