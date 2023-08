Intervento al Cimitero di Pistoia: l'ala sud in risanamento

Dopo le note vicissitudini che hanno riguardato il forno crematorio, nuovamente in funzione da appena una settimana dopo otto mesi di stop, come riportato dal nostro quotidiano, adesso il Comune spera di portare a termine in tempi brevi anche l’intervento riguardante l’ala sud del cimitero, quella confinante con l’area della Misericordia. Nella porzione più centrale dell’ala infatti si sta svolgendo un’opera di risanamento del soffitto e controsoffitto dopo che una perizia, svolta sulla copertura dello stabile, aveva evidenziato delle rilevanti infiltrazioni d’acqua con la conseguente necessità di provvedere alla sostituzione totale della guaina impermeabilizzante della copertura. Intervento che richiede l’investimento di almeno 70mila euro.

Adesso, l’area è delimitata parzialmente da transenne che delimitano la zona interessata dai lavori, ma non impediscono comunque l’accesso ai loculi. Di fatto, quindi, la zona è aperta al pubblico, nonostante parte del controsoffitto sia scoperto e il rischio per la sicurezza sia posto all’attenzione dei visitatori tramite i cartelli di pericolo. Questo non è il primo lavoro di manutenzione che riguarda l’ala sud, visto che già la parte laterale delle gallerie loculi sul lato sud, era stata interessata per lo stesso intervento, causato dai medesimi motivi legati alle infiltrazione, ed è stata recentemente riaperta. Rimane il fatto che, in generale, i lavori di manutenzione e risanamento dell’ala sud va avanti, almeno da inizio anno. Una situazione che fa borbottare i cittadini, ma anche gli operatori che si occupano del cimitero, custodi compresi.

"Io l’ho detto al Comune – spiega uno di loro – se succede qualcosa la responsabilità non me la prendo, perché comunque se ti cade in testa un pezzo di cartongesso da tre metri di altezza, bene non fa. Poi, per carità, ora sicuramente il cimitero è una condizione accettabile e migliore rispetto a prima, però le problematiche ci sono e non si possono negare, anche perché il problema al controsoffitto non è roba di ora, ma che si porta avanti da mesi, almeno da prima di gennaio".

Andrea Biagioni