Interventi post alluvione 300mila euro in urgenza

SERRAVALLE

Oltre 300mila euro, per interventi di somma urgenza volti a mettere in sicurezza le zone del territorio duramente colpite dagli eventi atmosferici. Questo il bilancio dell’alluvione a Serravalle, perlomeno per quel che riguarda le spese sostenute dal Comune per interventi di somma urgenza all’indomani dell’evento. Ventuno i verbali d’intervento redatti, con affidamento a varie ditte reperite sul territorio e dichiaratesi disponibili all’immediato intervento e alla successiva tempestiva esecuzione delle opere necessarie all’eliminazione dei pericoli residuali. Per un elenco che dovrebbe essere peraltro presentato nella seduta di domani del consiglio comunale, prima di procedere con il riconoscimento della spesa da parte dell’assemblea.

La singola opera economicamente più rilevante, da 111mila euro, riguarda via Rosario e via Fontanacci, dove "a causa di un ruscellamento di grave entità causato dall’ostruzione di una vasca di raccolta poco a valle dell’abitato di via Rosario" si è reso necessario intervenire per scongiurare l’interruzione della viabilità. In via Castel de ‘Bobi è stato invece necessario operare a causa di una frana, per un’operazione da 80mila euro. Spiccano poi tre perizie, da 53mila euro complessivi: rimozione dei detriti e conseguente ripristino della viabilità di un muro crollato in via San Biagio, rimozione del fango presente (a seguito dell’esondazione dei fossi Cavallecce e Casale) da tutta l’area centrale della frazione di Casalguidi e rimozione del materiale franato lunga via Bugigattoli. Via san Biagio, indubbiamente una delle più interessate dagli eventi, risulta poi oggetto di un altro verbale nel quale si richiedeva un intervento di ripristino da quasi 6mila euro.

Nella lista figura anche il lavoro compiuto dagli spurghisti in merito ai seminterrati invasi dal fango in via Macelli e via Dante, a Casalguidi. Per un totale che, considerando anche le operazioni minori, ammonta a quanto pare a circa 318mila euro. L’alluvione ha insomma inciso anche sulle casse comunali, com’era prevedibile. Ma il computo dei danni provocati anche alle abitazioni e agli edifici privati è con tutta probabilità decisamente superiore.

Giovanni Fiorentino