Interventi di Publiacqua. Cambia la viabilità

PISTOIA

Lavori e cambi di viabilità: opere sulla rete idrica e manutenzioni. Per consentire a Publiacqua il completamento di un nuovo allaccio idrico, da lunedì a mercoledì sono previste alcune modifiche alla viabilità in via Crispi, all’altezza del civico 22. Durante l’esecuzione dei lavori saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata; sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza e ai residenti della zona nei tratti non interessati dai lavori, mediante l’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione. Ma da lunedì ci sarà anche un altro cantiere dalle 8 alle 18, in via Casella da Pistoia, via Gianni Metello e via Fattori saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e brevi temporanee sospensioni della circolazione per un massimo di 30 minuti. In caso i lavori non possano essere conclusi lunedì, proseguiranno martedì. Il provvedimento è necessario per interventi di manutenzione e modifiche alla segnaletica stradale.