Interrogazione urgente di Furfaro

Marco Furfaro, deputato del Partito Democratico e componente della segreteria nazionale del Pd, interviene sulla questione della frana di Popiglio che per dieci giorni ha messo in ginocchio i collegamenti con la Lucchesia. "Il Governo – ha dichiarato ieri il parlamentare aglianese – intervenga sulla viabilità fra le aree urbane di Pistoia e Lucca. Quello che è accaduto nei territori montani ricompresi fra la Provincia di Pistoia e Lucca dimostra, una volta di più, che il tema della viabilità sta diventando una vera e propria emergenza e ha bisogno di interventi organici. La strada Statale 12 è stata interdetta per diversi giorni a causa di un movimento franoso importante e ha isolato varie frazioni e, conseguentemente, alcune parti dei territori di Pistoia e Lucca. Fortunatamente i tempestivi interventi di emergenza delle squadre dell’Anas hanno consentito una parziale ripresa della normale circolazione a distanza di dieci giorni dalla frana. Da tempo è in corso una attività tesa al miglioramento dei collegamenti verso la Montagna che vede coinvolte le amministrazioni locali e che riguarda sia la Statale 66 che la Statale 12. Per questo, anche a supporto del citato lavoro in itinere, ho presentato un’interrogazione parlamentare urgente al ministro Salvini affinché si attivi il prima possibile per mettere in campo un piano strategico di miglioramento delle dorsali di collegamento fra le aree urbane di Pistoia e Lucca verso la Montagna Pistoiese e l’Emilia Romagna".