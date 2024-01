Interrogato per tutta la notte: "Ma il mio cliente è innocente. Pronto a chiarire ogni aspetto"

E’ stato interrogato per oltre dieci ore nel comando provinciale dei carabinieri, fino alle 2 di mattina di venerdì 19 gennaio, dai carabinieri e dal sostituto procuratore Leonardo De Gaudio che insieme al procuratore Tommaso Coletta ha diretto le indagini. Daniele Maiorino, 58 anni, di Prato, è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela con la vittima e dall’aver agito con sevizie e crudeltà. Sarebbe stato lui a colpire e poi a dare fuoco al cognato Alessio Cini, 57 anni, operaio tessile della Microtex di Prato. Ad armare la sua mano, interessi economici: forse la speranza di ottenere l’affidamento della nipote e tramite questo, poter gestire l’eredità della ragazza.

Assistito dal suo avvocato Katia Dottore Giachino del foro di Prato, Maiorino si è detto innocente, respingendo ogni accusa. Non solo. Ha ipotizzato, con ampie ricostruzioni chi possa aver agito e compiuto il delitto.

"Il mio assistito è sereno – ci spiega l’avvocato Dottore Giachino – Ribadisce la sua completa estraneità a tutti i fatti contestati e ha dato risposte chiare agli inquirenti".

A incastrarlo ci sarebbero poi le intercettazioni ambientali, captate sulla sua auto. Ore e ore di registrazioni, passate al vaglio dei carabinieri, che le hanno analizzate senza sosta. Nelle sue parole ci sarebbe un’aperta confessione. L’uomo, infatti, avrebbe ammesso di aver commesso un omicidio, indugiando anche sui particolari del delitto. Come per esempio quello del sangue che sgorgava dalla vittima che aveva colpito al torace. "L’ho troncato", avrebbe detto in uno dei suoi soliloqui.

Posto davanti a queste evidenze, l’uomo avrebbe chiarito che le sue parole erano un modo di raccontare quanto era accaduto per mano di altri. In sostanza, la sua sarebbe stata una ricostruzione dell’omicidio, così come lui lo aveva immaginato, ma compiuto da altre persone.

"Dovremo approfondire anche la qualità delle intercettazioni audio – ha chiarito l’avvocato Dottore Giachino – In ogni modo, siamo fiduciosi di poter dimostrare la nostra estraneità ai fatti". Intanto potrebbe essere fissato già per lunedì mattina l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari Patrizia Martucci.

A dare l’allarme, intorno alle 6,30 del mattino, è stato il vicino di casa di Alessio Cini e della sua famiglia, che vive al piano terreno, svegliato dalla deflagrazione e dopo aver visto le fiamme nel piazzale di ingresso della villetta. Ma per Alessio Cini, non c’era già più niente da fare.

Martina Vacca