Intelligenza artificiale e beni culturali. Conferenza della studiosa Luciana Lazzaretti

Si parte parlando da ciò che fu, per arrivare a ciò che sarà. Anche pensando al ruolo dei beni culturali, capaci di diventare anch’essi leve del cambiamento. Si parlerà di "Intelligenza artificiale e beni culturali" domani mercoledì 13 dicembre, alle 17, a Palazzo de’ Rossi nel corso di una conferenza che scaturirà dalla presentazione del libro di Luciana Lazzeretti "L’ascesa della società algoritmica e il ruolo strategico della cultura" (Franco Angeli, 2021). Lo storico Claudio Rosati dialogherà con l’autrice sul ruolo svolto dalla cultura nel tempo delle trasformazioni tecnologiche, sociali ed economiche. "Questo – si legge nella presentazione della conferenza – è il tempo delle narrative, dello storytelling, del multitasking. Nell’era dell’economia della complessità gli uomini cercano soluzioni semplici a problemi sempre più complessi e i processi decisori si trasformano grazie alle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nella quarta rivoluzione industriale. Molte cose stanno cambiando, non solo nella ricerca scientifica, ma anche, e forse soprattutto, nella società. Luciana Lazzaretti è professore ordinario di Economia e gestione delle imprese al Dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa all’ateneo fiorentino, dove dirige il corso di perfezionamento post-laurea in Economia e gestione dei beni culturali e museali. È Coordinatore scientifico del Dottorato in Development Economic and Local System delle Università di Firenze e Trento. Ha pubblicato più di 160 contributi in libri e riviste scientifiche di rilievo nazionale e internazionale. Ingresso gratuito, obbligatoria la prenotazione su www.pistoiamusei.it.