Integrazione a Pistoia: Ma senza fondi è un miraggio

L’emergenza migranti riguarda, ovviamente, tutta Italia alla luce di un incremento forsennato dal 1° luglio scorso sul fronte degli sbarchi, tanto che viene stimato l’arrivo in Toscana, fino al 15 settembre, di 3mila persone complessive che sono state individuate dal Viminale. Già dalla scorsa settimana la media di nuovi ingressi nel pistoiese si è fatta sentire in maniera importante raggiungendo un totale di cinquanta persone nell’arco dei sette giorni ed anche in questa la stima approssimativa si aggira sugli stessi numeri. Strutture attive sul territorio ce ne sono, a partire dagli hotel sostanzialmente dismessi e adibiti a questo tipo di emergenza, che si trovano prevalentemente a Montecatini Terme e San Marcello (uno soltanto) ma, in questi frangenti, è fondamentale anche l’apporto delle proprietà della Diocesi di Pistoia che, da anni, è riuscita a far arrivare in zona centinaia di migranti ed ospitarli in maniera adeguata: da Le Piastre a Lizzano Pistoiese, passando per la città fino a Quarrata, Pescia ed altri centri della Valdinievole. La differenza sostanziale col passato, però, è netta: senza fondi speciali in arrivo dal Governo, l’assistenza per queste persone che non hanno niente è pari a zero. E, di conseguenza, si ritrovano a non saper cosa fare e come trovare la giusta strada per cercare di inserirsi nella società ed il rischio, alla fine, è quello di dover scappare altrove per trovare un’altra chance.

S.M.