Intanto il comitato raccoglie firme contro il sovraffollamento della parrocchia

Il comitato dei cittadini di Vicofaro apre una raccolte firme per sostenere la lotta contro il sovraffollamento dentro e intorno la parrocchia di Vicofaro. Raccolta firme cartacea, ma anche online, attraverso la piattaforma di cittadinanza attiva Change.org. "Chi abita a Pistoia – sottolineano i referenti del comitato cittadino, Carmi Petrucciani, Gabriele Rafanelli e Riccardo Saracini – sa che da oltre sei anni la parrocchia di Vicofaro accoglie centinaia di migranti. L’accoglienza praticata nella chiesa di Santa Maria Maggiore è indiscriminata e talmente disorganizzata da creare notevoli difficoltà e grandi disagi, più e più volte espressi a mezzo stampa". Secondo il comitato, anche il resto della città avrebbe effetti negativi dall’accoglienza definita "indiscriminata" in atto a Vicofaro".

"Tutta Pistoia è coinvolta – proseguono – perché la circolazione di queste persone non meglio identificate è difficilmente controllabile. Per questo abbiamo costituito il comitato cittadino: un gruppo di persone che ha come obiettivo la tutela dei diritti e delle ragioni dei residenti e dei pistoiesi tutti. Vogliamo dare vita a iniziative che coinvolgano tutti i pistoiesi di buona volontà, per smuovere le istituzioni a intervenire nella ricollocazione degli ospiti dalla chiesa di Santa Maria Maggiore in sedi più idonee, liberando la parrocchia per restituirla così alla comunità di Vicofaro".

Una lotta, come loro stessi la considerano, non direttamente contro don Biancalani o ai suoi ospiti, bensì contro il sovraffollamento più volte contestato all’interno della parrocchia (dove risiedono quotidianamente tra i 120 e le 130 persone) che sembra non trovare una soluzione. "Per il bene di tutta Pistoia – conclude il comitato – vi chiediamo di unirvi alla nostra lotta". La petizione online ha raccolto oltre un centinaio di adesioni in 24 ore circa: per aderire, basterà cercare su google il titolo della raccolta firme: "I residenti di Vicofaro chiedono aiuto a Pistoia – Change".

"Chi vuole aderire pur non avendo dimestichezza col computer – conclude Petrucciani – può contattarci al numero 338.6115542 e firmare il modulo di persona. Ringraziamo gli aderenti fin da subito".

Francesco Storai