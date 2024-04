Insorge Fratelli d’Italia: "Le condizioni della via non possono aspettare"

PISTOIA

Insorge Fratelli d’Italia: "Ignorato un ordine del giorno unanime del consiglio regionale", dice il consigliere Alessandro Capecchi. "La giunta regionale ad oggi ignora un ordine del giorno che ho presentato a dicembre e sul quale è stata trovata una convergenza con la maggioranza e che ha registrato un voto unanime di tutto il consiglio regionale - spiega Capecchi –. Un atto di indirizzo preciso al quale l’assessore Baccelli e il presidente Giani ad oggi non hanno dato seguito, rinviando lo stanziamento a un non ben precisato “approfondimento politico” che appare superfluo, alla luce del voto unanime del consiglio regionale, ma anche del verbale sottoscritto dai comuni e dalla provincia di Pistoia sul tracciato e del successivo incontro con i Comitati di cittadini". "Le condizioni della strada non ammettono ritardi e – conclude – ritengo, sia interesse di tutti che l’iter di progettazione della variante parta quanto prima, per poter reperire i rilevanti finanziamenti necessari".