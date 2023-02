"Insieme si può" Tre camion di aiuti per chi non ha più nulla

Insieme si può. È questo lo slogan scelto dal Roma Club Città di Pistoia e dal Circolo Le Fornaci che, in collaborazione con la Fondazione Giorgio Tesi Onlus, hanno allestito una raccolta umanitaria in favore delle popolazioni di Turchia e Siria colpite dal terremoto. "Abbiamo riempito tre camion di materiale – fa sapere, legittimamente orgoglioso, il vice presidente del Roma Club Claudio Tirino –: 300, tra coperte e piumoni, e indumenti, fra cui scarpe e vestiti. La nostra vocazione è solidale: ci fa piacere unire il tifo per i colori giallorossi, lo sport, al sociale: visto quello che è accaduto, non potevamo tirarci indietro, per cui, grazie anche a Circolo Le Fornaci e Fondazione Giorgio Tesi Onlus, abbiamo dato vita in poco tempo alla raccolta, che ha avuto un enorme successo. Tanta fatica ben ripagata dagli sguardi di chi nella tragedia ha perso tutto, ma non la dignità. Siamo davvero contenti". Bravi allora, in primis Tirino, dirigente del club della Lupa, il presidente Luca Parra, il segretario Nello Galigani, il tesoriere Christian Preitano, i componenti del Collegio sindacale Francesco Muratore, Luca Floridi e Siro Cappelletti, Giuseppe Cavaliere del Collegio dei probiviri, i consiglieri Simone Capecchi, Lorenzo Pacini e Cristiano Cantore e tutti gli altri tesserati. Il Roma Club Città di Pistoia non è nuovo ad aiutare il prossimo: lo scorso anno ha donato computer a chi ne aveva bisogno e portato regali a chi non avrebbe potuto averne.

Gianluca Barni