"Insieme per il bello": adesso anche Pistoia ha i suoi angeli custodi

Una guerra da combattere contro il degrado grazie ad azioni di grande civiltà. Nelle scorse settimane è andato in scena a Pistoia il sesto appuntamento de “I sabati del decoro - Insieme per il bello“. L’iniziativa è stata portata avanti dalla fondazione Angeli del Bello. La fondazione nasce nel settembre del 2010 con l’obiettivo nobile di risvegliare il senso civico dei cittadini, e inizia le sue attività proprio nel capoluogo fiorentino. Nel 2014 la fondazione diventa una onlus e da allora promuove progetti e azioni di volontariato urbano con l’intento virtuoso di migliorare il decoro e la bellezza delle città in cui opera. A certificare il successo della fondazione sono i circa 3.500 membri, tra iscritti e volontari che si adoperano nelle varie iniziative. Anche Pistoia ha i suoi “Angeli del Bello“, che un sabato mattina di fine aprile, si sono dati appuntamento per ripulire una zona della città. "Più precisamente in piazzetta Sant’Atto conosciuta come il Giardino di Cino che versa ormai da tempo in condizioni di enorme degrado – spiegano i promotori dell’iniziativa –. I volontari e gli iscritti si sono adoperati per ristabilire il decoro, ripulendo la piazzetta dagli innumerevoli rifiuti, tutto in sicurzza grazie ai dispositivi di sicurzza individuale messi a disposizione da Alia servizi ambientali (uno dei soci fondatori della fondazione, ndr)".

L’evento ha visto anche la partecipazione di numerosi i bambini, con lo scopo di sensibilizzare, già a partire dall’età dell’infanzia, le nuove generazioni, che divertendosi hanno dato un’importante mano nella pulizia della zona. Molto soddisfatti anche i residenti che hanno preso parte di buon grado all’iniziativa e si sono detti felici di poter collaborare al ripristino del decoro. Presenti anche le istituzioni cittadine con il sindato Alessandro Tomasi che si è soffermato per portare un saluto ai bambini e ad incoraggiarli nell’impegno civico.

Alessio Fattori