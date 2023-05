Insieme per festeggiare I rioni organizzano la cena

MONTALE

di Giacomo Bini

Una cena in piazza organizzata dai quattro rioni del centro di Montale, intitolata "Rioni a tavola", aprirà stasera la Festa delle Quarantore che durerà fino a martedì 30 maggio. E’ la prima volta che i quattro rioni montalesi, Bigattiera, Dore, Smilea e Ugna, si mettono insieme per organizzare una cena in piazza. I 250 posti a tavola previsti sono stati esauriti in pochissimo tempo e molte sono le richieste di prenotazione che non potranno essere esaudite. Nella piazza Matteotti saranno disposte quattro file di tavoli, una per ogni rione e i volontari dei rioni si occuperanno della preparazione dei piatti proposti da un ricco menu e del servizio a tavola. Contemporaneamente e indipendentemente dalla cena dei Rioni si terrà anche l’inaugurazione della Mostra del Ricamo nel vicino salone parrocchiale, un’esposizione che resterà aperta per tutti i giorni della festa e che rientra nel programma delle iniziative e delle celebrazioni predisposto dalla Parrocchia di Montale.

La festa si svolgerà infatti su due binari, quello religioso delle Solenni Quarant’ore a cura della Propositura di Montale e quello folkloristico e di intrattenimento che è allestito dal Comitato per i Festeggiamenti. Sabato alle ore 16,30 è in programma la lla chiesa di San Giovanni Evangelista la celebrazione della Cresima e alle 19 la Santa Messa. La sera in piazza avrà luogo la sagra del bombolone (ore 20,30) e un concerto della Banda G. Verdi di Fognano alle 21,30. La domenica, Solennità di Pentecoste, si aprirà con le Prime Comunioni alle ore 10,30, mentre la sera, in piazza, si terrà uno spettacolo di musica dal vivo degli anni ottanta e novanta con il gruppo"80voglia di te". Lunedì, in chiesa, alle ore 18, celebrazione per tutti i defunti e alle 18,30 esposizione del Santissimo Sacramento. Seguirà l’adorazione per tutta la notte fino al giorno successivo alle ore 12. Per la parte folklorica e gastronomica, alle ore 20, la Pizza in piazza organizzata dal Comitato Festeggiamenti e dalle ore 21,30 musica con il gruppo "Energy Star". Martedì, giornata conclusiva della festa, alle ore 12 sarà impartita la Benedizione Eucaristica alle persone e alla Comunità di Montale, alle ore 18 è prevista la Seconda Comunione solenne presieduta dal vescovo di Pistoia e a seguire, alle ore 19, si terrà la Processione per le vie del centro del paese. La serata in piazza prevede di nuovo musica dal vivo con Pianeta Zero, una Cover Band di Renato Zero.