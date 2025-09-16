Minaccia con un fucile e fugge tra le strade di Pistoia: arrestato dopo inseguimento da film

Pistoia, 16 settembre 2025 – Ha seminato il panico tra le strade cittadine dopo aver minacciato con un fucile il figlio della titolare di una concessionaria: un uomo italiano di 43 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato in flagranza dalla polizia di stato di Pistoia per porto illegale di arma clandestina e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di un inseguimento ad alta tensione, quasi da film.

Tutto è iniziato quando l'uomo è andato in una concessionaria d'auto a Pistoia. Dopo un'accesa discussione con la titolare, avrebbe rivolto gravi minacce al figlio della donna, mostrando un fucile posizionato sul sedile della sua auto. Subito dopo si è dato alla fuga a tutta velocità.

La segnalazione è giunta alle forze dell'ordine, che hanno attivato una vera e propria caccia all'uomo. Le immagini di videosorveglianza sono state analizzate per individuare targa e direzione dell'auto in fuga. Verso le 19, nei pressi del raccordo autostradale di Pistoia, la vettura è stata intercettata. In un primo momento l'uomo ha simulato la resa, mostrando le mani agli agenti. Ma subito dopo ha ingranato la marcia e ha ripreso la fuga, zigzagando tra le strade cittadine e cercando più volte di speronare le auto della polizia. Solo dopo un inseguimento serrato le pattuglie sono riuscite a fermarlo.

All'interno dell'auto è stato trovato un fucile da caccia con matricola abrasa, semiaperto e pronto a essere caricato. Nel vano portaoggetti sono state rinvenute anche due cartucce calibro 12. Il 43enne, già noto alle forze dell'ordine per rapine e furti, è stato arrestato e condotto presso il carcere Santa Caterina di Pistoia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.