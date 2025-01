Inquinanti eterni nell’acqua potabile. Montale al terzo posto in Toscana

Montale è il terzo comune in Toscana per inquinamento da Pfas nelle acque potabili dopo Arezzo e Lucca. E’ quanto risulta dalla indagine compiuta da Greenpeace con la spedizione "Acque senza veleni" che si è svolta tra settembre e ottobre 2024 per accertare la presenza nelle acque potabili di Pfas (sostanze poli e per-fluoroalchiliche) che, secondo il report di Greepeace, "sono note come inquinanti eterni, sostanze chimiche usate in numerosi processi industriali e prodotti di largo consumo che si accumulano nell’ambiente e sono da tempo associate a gravi rischi per la salute". Greeepeace ha voluto ovviare alla mancanza di dati pubblici su queste sostanze nelle reti degli acquedotti delle regioni italiane e ha condotto un’indagine su 235 comuni in tutta Italia. Il risultato è che su 260 campioni raccolti in tutte le regioni, il 79 per cento risulta contaminato da qualcuna delle 58 sostanze raggruppate nella sigla Pfas. Tra i 28 comuni oggetto di rilevazione in Toscana il comune di Montale risulta al terzo posto con un indice di Pfas di 18,8, superiore di poco a Prato che segue al quarto posto con 16,6, mentre Agliana e Pistoia sono rispettivamente in 14esima e 15esima posizione, mentre Firenze è 21esimo e Pisa 22esimo. Il più virtuoso comune toscano, con un’assenza di Pfas risulta Poggio a Caiano, mentre la maglia nera spetta a Arezzo con un valore di 104,3 seguito da Lucca a quota 22,7. Montale e Agliana risultano nella top 10 dei comuni inquinati per una delle sostanze Pfas, l’acido perfluoroottanoico (in sigla Pfoa), che Greenpeace definisce "cancerogeno".

Nella graduatoria del Pfoa Montale è al settimo posto con un valore di 5,2 e Agliana all’ottavo con 4,8. A oggi la presenza di Pfas non è regolamentata nelle acque potabili nazionali e solo tra un anno, nel 2026, entrerà in vigore anche in Italia una normativa europea che prevede un valore limite, che tuttavia, secondo Greenpeace, risulta anch’esso insufficiente per tutelare la salute. Sul report interviene il Partito della Rifondazione Comunista con un comunicato della Federazione Provinciale del partito e del direttivo del circolo della piana Montale-Agliana-Quarrata: "Stranamente, di questi PFAS fino a ieri, fino alla campagna di Greenpeace, nessuno ne aveva parlato anzi, la loro storia è oscura. Oscura perché la storia di queste sostanze è disseminata di bugie, dati taciuti e insabbiati per decenni dalle multinazionali produttrici degli inquinanti eterni, oltre al silenzio colpevole e l’intervento tardivo delle istituzioni preposte alla tutela della salute pubblica. Solo dopo che numerosi Comuni toscani hanno visto approvare mozioni e ordini del giorno nati a seguito di una campagna della Rete “Zero Pfas Toscana", che sollecitano interventi della Regione e degli organi nazionali si comincia a parlarne. E’ evidente che i vari processi di potabilizzazione classici dell’acqua non bastano più e che le falde soffrono di inquinanti prodotti da un modello di sviluppo ormai insostenibile per la salute".

Giacomo Bini