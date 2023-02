Inquinamento dello Stella Scoperta l’origine dall’Arpat

Arrivava da un cantiere dentro la galleria del Serravalle la sostanza che aveva allarmato i cittadini di Masotti in un tratto del torrente Stella. La conferma arriva dall’Arpat. Dopo la segnalazione, nel tardo pomeriggio di martedì 14 febbraio, personale del Dipartimento Arpat di Pistoia ha effettuato i primi accertamenti nel tratto del torrente Stella, a Masotti, dove le acque si mostravano opalescenti, di colore biancastro. Le misurazioni hanno mostrato una decisa alterazione nel valore del pH. E’ stato subito effettuato un campionamento delle acque per individuare la presenza di alcune possibili sostanze. Il giorno seguente, 15 febbraio, i tecnici sono risaliti al tratto del torrente da Masotti fino al cantiere dei lavori della galleria di Serravalle, rilevando che le acque erano opalescenti e biancastre nei tratti di calma del torrente. Gli accertamenti nel cantiere hanno permesso di individuare una problema tecnico del ciclo di depurazione dei reflui derivanti dall’attività. "Durante il sopralluogo – spiega Arpat – , è stato riferito al nostro personale che tale malfunzionamento è causato da un’immissione di sostanze usate durante i lavori in galleria nella serata di lunedì. Il gestore aveva provveduto a interrompere l’immissione, ma i reflui erano comunque arrivati all’impianto di depurazione causando il malfunzionamento con scarico nel torrente nella giornata di martedì. La ditta ha subito provveduto a programmare lo stoccaggio temporaneo dei reflui da depurare con relativo conferimento come rifiuti liquidi. L’impianto di depurazione verrà ripristinato con le dovute operazioni di manutenzione straordinaria. La ditta ha effettuato la comunicazione di notifica di potenziale contaminazione e iniziato il ripristino ambientale".