Inondazioni cerchiamo di prevenire

Gabriele Galligani

Tutti abbiamo ancora negli occhi e nel cuore le devastanti immagini che ci arrivano dalla Romagna. Uno dei pirmi pensieri è che quello che è accaduto al di là dagli Appennini potesse succedere ovunque, come in passato è avvenuto nelle Marche, a Ischia, in Sicilia e l’elenco potrebbe continuare con le tante emergenze avvenute nel corso degli anni. Già perchè, noi siamo il paese delle emergenze. E come diceva il grande Indro Montanelli, basterebbe "approfittare dell’occasione per prendere qualche precauzione per l’avvenire". Viene ripetuto ogni volta. E puntualmente siamo sempre al punto di partenza.