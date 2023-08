Iniziati i Lavori per la Nuova Pista Ciclabile di Via Mallemort

Sono iniziati da qualche giorno i lavori per realizzare la nuova pista ciclabile di via Mallemort de Provence, che collegherà la ciclabile Fabrizio Fabbri (inaugurata qualche anno fa) con la via Maria Callas. Si tratta dell’opera che conclude il progetto ‘Carbon neutral’ finanziato dalla regione Toscana (tramite bando) con 300mila euro, pari al 90% della spesa, con il 10% a carico del Comune. I lavori sono partiti nel gennaio scorso e nei primi mesi del 2023 sono stati tolti e ripiantati 38 tigli in via Roma, sostituendo quelli pericolosi o malati con piante giovani. Una ventina di nuovi alberi e circa 300 arbust, sono stati messi a dimora in via Mallemort. Altri 18 alberi e 300 arbusti hanno arricchito i giardini Carlo Alberto Dalla Chiesa, a San Niccolò. In merito alla piantumazione di nuovi alberi, qualche cittadino rileva però che le magnolie piantate nei mesi scorsi hanno bisogno di essere irrigate, altrimenti rischiano di morire. "La fine dei lavori per la nuova pista ciclabile – informa il sindaco Luca Benesperi – è prevista entro la metà di settembre e completerà un collegamento ciclabile dal parco Pertini al parco di Carabattole, in un’area dove ci sono gli impianti sportivi e dove è in costruzione la nuova scuola primaria, edificio che è giunto a copertura nei giorni scorsi – informa il primo cittadino - Adesso, si potrà tranquillamente proseguire con i lavori interni". La nuova scuola di via Mallemort accoglierà tutto il ciclo della primaria: cinque classi per un totale di 125 alunni.

Piera Salvi